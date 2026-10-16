Известного певца заметили с женой, которая младше его на 26 лет (фото)

81-летний сэр Род Стюарт и его 55-летняя жена Пенни Ланкастер посетили гала-вечер мюзикла "Синатра" вскоре после того, как певец объявил о завершении своей сценической карьеры.

Супруги выглядели очень счастливыми, когда прибыли в театр "Олдвич", держась под руку, а затем позировали на красной дорожке.

Род Стюарт появился на публике вместе с женой

Пенни продемонстрировала стройные ноги в чёрной кожаной плиссированной мини-юбке, которую дополнила блузкой в тон и прозрачными колготками с узором.

Женщина накинула сверху пальто в тон, взяла с собой сумочку Chanel и дополнила образ белыми туфлями на каблуках.

Тем временем Род выглядел элегантно в чёрном костюме, который он сочетал с атласной рубашкой и блестящими кроссовками.

Супруги, поженившиеся в 2007 году, выглядели влюблёнными как никогда: Пенни нежно обняла Рода.

Род Стюарт с женой Фото: коллаж Фокус

Это выступление состоялось сразу после того, как Род объявил, что уходит со сцены после шести десятилетий творческой деятельности, запланировав последний гастрольный тур. По его словам, "пришло время прощаться".

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Певец, которому в прошлом месяце сделали операцию на сердце, отметил, что концерты в рамках тура "Последний выход на бис" в следующем году "точно станут последними". Ранее в этом году сэру Роду пришлось прервать свой прощальный тур "В последний раз" в США из-за упомянутой операции.

Стюарт женат на Ланкастер с 2007 года, и у них родились сыновья Аластер и Эйден. Британский вокалист также является отцом четырёх дочерей: Сары, Кимберли, Руби и Рене, а также сыновей Шона и Лиама от предыдущих отношений.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

81-летний британский певец Род Стюарт отменил оставшуюся часть своего турне после операции на сердце и нескольких месяцев проблем со здоровьем.

Певец отпраздновал свадьбу своего сына-хоккеиста в Хорватии.

Кроме того, во время концерта в немецком Лейпциге в 2024 году британский исполнитель выразил поддержку Украине, надев желто-синий костюм и выкрикнув "F*ck Putin!".