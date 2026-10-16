Відомого співака помітили з молодшою на 26 років дружиною (фото)

81-річний сер Род Стюарт і його 55-річна дружина Пенні Ланкастер відвідали гала-вечір мюзиклу "Сінатра" невдовзі після того, як співак оголосив про завершення своєї сценічної кар'єри.

Подружжя виглядало дуже радісними, коли прибуло до театру "Олдвіч", тримаючись під руку, а потім позувало на червоній доріжці.

Род Стюарт вийшов на публіку з дружиною

Пенні продемонструвала стрункі ноги в чорній шкіряній плісированій мініспідниці, яку доповнила блузкою в тон і прозорими колготками з візерунком.

Жінка накинула зверху пальто в тон, взяла із собою сумочку Chanel і доповнила образ білими туфлями на підборах.

Тим часом Род мав елегантний вигляд у чорному костюмі, який поєднав з атласною сорочкою та блискучими кросівками.

Подружжя, яке одружилося у 2007 році, виглядало більш закоханим, ніж будь-коли: Пенні ніжно обійняла Рода.

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Род Стюарт з дружиною Фото: колаж Фокус

Цей вихід у світ відбувся одразу після того, як Род оголосив, що йде зі сцени після шести десятиліть творчості, запланувавши останній гастрольний тур. За його словами, "настав час прощатися".

Співак, якому минулого місяця зробили операцію на серці, зазначив, що концерти в межах туру "Останній вихід на біс" наступного року "точно стануть останніми". Раніше цього року серу Роду довелося перервати свій прощальний тур "Востаннє" у США через згадану операцію.

Стюарт одружений з Ланкастер з 2007 року, і вони стали батьками синів Аластера і Ейдена. Британський вокаліст також є батьком чотирьох дочок: Сари, Кімберлі, Рубі і Рене, а також синів Шона і Ліама від попередніх стосунків.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

81-річний британський співак Род Стюарт скасував решту свого туру після операції на серці та кількох місяців проблем зі здоров'ям.

Співак відсвяткував весілля свого сина-хокеїста в Хорватії.

Окрім того, під час концерту у німецькому Лейцигу у 2024 році британський виконавець висловив підтримку Україні, одягнувши жовто-синій костюм і прокричавши "F*ck Putin!".