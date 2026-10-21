Мать сделала ДНК-тест для дочери, но не была готова к результатам (фото)

Тара Джонсон из Флориды, США, заказала генетический анализ для своей 7-летней приемной дочери Агнес, чтобы девочка узнала историю своих предков. Результаты оказались неожиданными.

Тара воспитывает четверых детей вместе со своим партнером Троем: 13-летнюю Холли, 9-летнего Тео, 6-летнего Роуана и приемную дочь Агнес. О биологической семье девочки было известно немного. Её мать вспоминала, что дедушка был ливанцем, а о отце сведений почти не было. Эту историю женщина рассказала в TikTok.

Результаты, которые Тара опубликовала в своём аккаунте в TikTok @tarakole, выглядят следующим образом:

шотландские и валлийские корни – 24,6 %;

южноитальянские – 23,6%;

английские – 19,3%;

голландские – 5,8 %.

О ливанском происхождении, о котором говорилось в семейных преданиях, в этих данных не упоминается.

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Неожиданное совпадение

Больше всего женщину поразила именно южноитальянская составляющая. Тара с детства гордится своими сицилийскими корнями и считает их частью своей идентичности.

В то же время Тара подчеркивает: прочная связь между матерью и ребенком не зависит от кровного родства.

"Очевидно, что у нас с Агнес нет общей биологии, и это вовсе не обязательно для того, чтобы между нами существовала прочная связь матери и дочери. Однако было что-то действительно особенное в осознании того, что мы можем разделить хотя бы крошечную частичку истории наших предков", – призналась женщина.

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