Мати зробила ДНК-тест для доньки, але не була готова до результатів (фото)

Тара Джонсон з Флориди, США, замовила генетичний аналіз для 7-річної прийомної доньки Агнес, щоб дівчинка знала історію своїх предків. Результати виявилися несподіваними.

Тара виховує чотирьох дітей разом із партнером Троєм: 13-річну Холлі, 9-річного Тео, 6-річного Роуана та прийомну Агнес. Про біологічну родину дівчинки було відомо небагато. Її мати згадувала, що дідусь був ліванцем, а про батька відомостей майже не було. Історією жінка поділилася у TikTok.

Результати, які Тара оприлюднила у TikTok-акаунті @tarakole, виглядають так:

шотландські та валлійські корені – 24,6%;

південноіталійські – 23,6%;

англійські – 19,3%;

голландські – 5,8%.

Ліванського походження, про яке йшлося в родинних переказах, серед цих даних не згадано.

Несподіваний збіг

Найбільше жінку вразила саме південноіталійська складова. Тара змалку пишається своїм сицилійським корінням і вважає його частиною власної ідентичності.

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Водночас Тара наголошує: міцний зв'язок між матір'ю і дитиною не залежить від крові.

"Очевидно, що ми з Агнес не маємо спільної біології, і це зовсім не потрібно для того, щоб між нами існував міцний зв'язок матері та доньки. Проте було щось справді особливе у усвідомленні того, що ми можемо ділити хоча б крихітну частинку предківської історії", – зізналася жінка.

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