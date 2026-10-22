"Больше никогда не сыграю в Украине": российская певица Земфира сделала громкое заявление

Российская певица Земфира, которая в начале полномасштабного вторжения уехала во Францию, в очередной раз публично поддержала Украину. Артистка вспомнила концерты в Одессе, Днепре, Киеве и Харькове, а также призвала остановить войну.

Земфира часто открыто поддерживает Украину в войне против России. На одном из концертов она назвала полномасштабное вторжение "бессмысленным и жестоким". Соответствующее видео было опубликовано в TikTok.

Земфира поддержала украинцев

Певица вспомнила свои концерты в украинских городах и подчеркнула, что больше никогда не выступит в нашей стране, но все это навсегда останется в ее памяти.

"Я хочу выразить поддержку Украине. Я понимаю, что больше никогда не выступлю в Украине. Но я очень хорошо помню эти концерты: Харьков, Днепр, Киев, Донецк, моя любимая Одесса. Я прекрасно всё это помню. И, конечно, этого у меня никто не отнимет, это навсегда со мной", — сказала Земфира.

В то же время певица призналась, что ей "очень жаль Россию". Музыкантка заявила, что любит свою страну, но сейчас она уничтожает Украину.

"Мне очень жаль Россию. Я очень люблю свою Россию. Я не раз объезжала её вдоль и поперек. Я видела светлые лица на концертах. И это тоже всегда будет со мной. Но прямо сейчас идет война. Совершенно бессмысленная и жестокая. И сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира… Нет войне!" — добавила Земфира.

Позиция Земфиры по поводу войны

Российская певица после 24 февраля 2022 года покинула территорию России и выступила против агрессии РФ.

Во время своих концертов Земфира публично выступает против войны и поддерживает Украину.

За свою позицию по поводу войны певицу внесли в список запрещённых артистов в России. Так, в феврале 2023 года Минюст РФ включил Земфиру в реестр иноагентов, поскольку она открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в недружественных странах с призывами против так называемой "СВО", а также получала поддержку от иностранных источников.

Тогда Земфира подала иск против Минюста в Замоскворецкий суд с требованием снять с неё статус иностранного агента. Однако её иск был отклонен.

Певица Земфира Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Земфира представила новую песню о России. В композиции она рассказала о том, как в РФ принуждают к патриотизму.

Кстати, певица получила гражданство Франции. Она уехала из России вскоре после начала войны в Украине.

Кроме того, Земфиру заметили в Москве. Фотографии, на которых певица садится в автомобиль, активно распространяли российские СМИ.