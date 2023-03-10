"Будет больно, плохо, будет сложно": Земфира представила новую песню о России

Певица в песне рассказала о том, как принуждают к патриотизму в РФ.

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46-летняя российская певица Земфира Рамазанова, признанная в РФ "иноагентом" в ночь на 10 марта представила новую остросолиальную песню "PODNHA", посвященную своеобразному пониманию патриотизма в России. В начале видеоклипа слышен голос Ренаты Литвиновой, которая говорит, что "данный материал произведен и распространен иностранным агентом Рамазановой Земфирой Талгатовной".

Видеоряд песни очень минималистичен и символичен – игра в тетрис, где в качестве блоков – люди. Слова не менее остры, чем изображение (орфография и пунктуация сохранены):

"мы научим тебя с*ка родину любить

целовать ее ботинки и подошвы

мы научим тебя с*ка родину любить

настоящее грядущее и прошлое

мы научим тебя с*ка родину любить

даже если мы с тобой нигде не прошены".

Осторожно! Присутствует ненормативная лексика

Новая композиция Земфиры произвела впечатление на поклонников творчества певицы. За первые часы после публикации родик собрал более 118 тысяч просмотров.

"До мурашек по телу, как обычно. Это суровая правда про ситуацию в стране и отношение "верхов" к народу", "Как всегда, очень точное, очень талантливое выражение того, что происходит, что на душе у Вас с Ренатой и у многих адекватных людей нашей больной родины. Спасибо за потрясающее творчество. Вы с Ренатой невероятные!", "Хорошая песня!

Сохранить рассудок, сохранить представления о добре, зле и красоте — уже немало теперь, как мы видим. Невероятно это все, конечно", "Спасибо за честность! Вы одна из немногих, у кого хватило духу. Сил Вам", "Господи, как же это сильно и больно. Всю ночь слушала. Спасибо, Земфира", – пишут в комментариях слушатели.

После вторжения России в Украину Земфира вместе с Ренатой Литвиновой уехала в Париж, где сейчас и живет в квартире актрисы. В октябре 2022 года она выпустила мини-альбом "Земфира от Луки" с четырьмя песнями: "II", "Время не щадит", "Апероль", "Мой друг".

Министерство юстиции РФ объявило Земфиру "иностранным агентом" 10 февраля 2023 года.

Ранее Фокус писал, что Земфира открыто поддержала Украину на мировых площадках.