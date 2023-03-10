"Будет больно, плохо, будет сложно": Земфіра представила нову пісню про Росію

Співачка у пісні розповіла про те, як примушують до патріотизму в РФ.

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46-річна російська співачка Земфіра Рамазанова, визнана в РФ "іноагенткою" у ніч на 10 березня, представила нову гостросоліальну пісню "PODNHA", присвячену своєрідному розумінню патріотизму в Росії. На початку відеокліпу чути голос Ренати Литвинової, яка каже, що "цей матеріал зроблений і поширений іноземним агентом Рамазановою Земфірою Талгатовною".

Відеоряд пісні дуже мінімалістичний і символічний — гра в тетріс, де як блоки — люди. Слова не менш гострі, ніж зображення (орфографія та пунктуація збережені):

"мы научим тебя с*ка родину любить

целовать ее ботинки и подошвы

мы научим тебя с*ка родину любить

настоящее грядущее и прошлое

мы научим тебя с*ка родину любить

даже если мы с тобой нигде не прошены".

Обережно! Є ненормативна лексика

Нова композиція Земфіри справила враження на шанувальників творчості співачки. За перші години після публікації ролик зібрав понад 118 тисяч переглядів.

"До мурашок по тілу, як завжди. Це сувора правда про ситуацію в країні та ставлення "верхів" до народу", "Як завжди, дуже точне, дуже талановите вираження того, що відбувається, що на душі у Вас із Ренатою і в багатьох адекватних людей нашої хворої батьківщини. Дякую за приголомшливу творчість. Ви з Ренатою неймовірні!", "Хороша пісня! Зберегти розум, зберегти уявлення про добро, зло і красу — вже чимало тепер, як ми бачимо. Неймовірно це все, звичайно", "Дякую за чесність! Ви одна з небагатьох, у кого вистачило духу. Сил Вам", "Господи, як це сильно і боляче. Всю ніч слухала. Дякую, Земфіро", — пишуть у коментарях слухачі.

Після вторгнення Росії в Україну Земфіра разом із Ренатою Литвиновою виїхала в Париж, де зараз і живе у квартирі акторки. У жовтні 2022 року вона випустила мініальбом "Земфира від Луки" із чотирма піснями: "II", "Время не щадит", "Апероль", "Мой друг".

Міністерство юстиції РФ оголосило Земфіру "іноземним агентом" 10 лютого 2023 року.

Раніше Фокус писав, що Земфіра відкрито підтримала Україну на світових майданчиках.