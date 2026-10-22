"Більше ніколи не зіграю в Україні": російська співачка Земфіра зробила гучну заяву

Російська співачка Земфіра, яка на початку повномасштабного вторгнення виїхала до Франції, вкотре публічно підтримала Україну. Артистка згадала концерти в Одесі, Дніпрі, Києві та Харкові, а також закликала зупинити війну.

Земфіра часто відкрито підтримує Україну у війні проти Росії. На одному із концертів вона назвала повномасштабне вторгнення "безглуздим та жорстоким". Відповідне відео оприлюднили у TikTok.

Земфіра підтримала українців

Співачка згадала свої концерти в українських містах і наголосила, що більше ніколи не виступить у нашій державі, але це все у неї назавжди залишиться у пам’яті.

"Я хочу висловити підтримку Україні. Я розумію, що більше ніколи не зіграю в Україні. Але я дуже добре пам'ятаю ці концерти: Харків, Дніпро, Київ, Донецьк, моя улюблена Одеса. Я чудово все це пам'ятаю. І, звичайно, цього у мене ніхто не забере, це назавжди зі мною", — сказала Земфіра.

Водночас співачка зізналась, що їй "дуже шкода Росію". Музикантка заявила, що любить свою державу, але наразі вона знищує Україну.

"Мені дуже шкода Росію. Я дуже люблю мою Росію. Я неодноразово проїхала її вздовж і впоперек. Я бачила світлі обличчя на концертах. І це також завжди буде зі мною. Але прямо зараз триває війна. Абсолютно безглузда і жорстока. І зараз моя країна знищує Україну і саму себе. Дуже хочеться миру… Ні війні!" — додала Земфіра.

Позиція Земфіри щодо війни

Російська співачка після 24 лютого 2022 року покинула територію Росії і виступила проти агресії РФ.

Під час своїх концертів Земфіра публічно виступає проти війни і підтримує Україну.

За її позицію щодо війни співачку внесли до списку заборонених артистів у Росії. Так, у лютому 2023 року Мін'юст РФ включив Земфіру до реєстру іноагентів, оскільки вона відкрито виступала на підтримку України, давала концерти в недружніх країнах із закликами проти так званого "СВО", а також отримувала підтримку від іноземних джерел.

Тоді Земфіра подала позов проти Мін'юсту до Замоскворецького суду з вимогою зняти з неї статус іноагента. Однак її позов відхилили.

Співачка Земфіра Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Земфіра представила нову пісню про Росію. У композиції вона розповіла про те, як примушують до патріотизму в РФ.

До речі, співачка отримала громадянство Франції. Вона виїхала з Росії невдовзі після початку війни в Україні.

Крім того, Земфіра була помічена в Москві. Світлини, на яких співачка сідає в автомобіль, активно поширювали російські ЗМІ.