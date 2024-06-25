Співачка Земфіра повернулася в Росію — ЗМІ

Земфіра публічно підтримує Україну у війні проти Росії. На початку 2022 року співачка покинула територію Росії і весь цей час жила у Франції.

Співачка Земфіра, яка виїхала після початку повномасштабної війни в Україні з Росії, а нині живе у Франції, була помічена в Москві. Світлини, на яких співачка сідає в автомобіль, активно поширюють російські ЗМІ.

Зокрема, у публікаціях під фото російські ЗМІ стверджують, що співачка приїхала до Москви на лікування. Нібито її бачили поряд з міською поліклінікою, потім в черзі до стоматолога. Однак в адміністрації поліклініки, де нібито була співачка, відмовилися підтверджувати факт візиту Земфіри.

Російські ЗМІ стверджують, що Земфіра приїхала на лікування зубів у Росії, адже у Франції, де вона проживає, вартість на такі послуги починається від €600.

Земфіра

Однак, вже згодом одне і російських видань заявило, що новина про повернення Земфіри в Росію — це фейк. Його автори уточнили, що знімок, про який йдеться, був зроблений нібито ще у 2018 році у центрі Москви кореспондентом "Експрес газети".

Однак достовірної інформації, чи дійсно співачка повернулася в Росію, немає. На офіційних сторінках Земфіри також немає жодної інформації, яка б підтвердила чи спростувала повернення зірки.

Позиція Земфіри щодо війни в Україні

Російська співачка Земфіра після 24 лютого 2022 року покинула територію Росії і виступила проти російської агресії. Під час своїх концертів Земфіра публічно виступає проти війни і підтримує Україну, на яку напала Росія.

За її позицію щодо війни та політики Володимира Путіна в Росії її внесли в список заборонених артистів. Варто зауважити, що у лютому 2023 року співачку Земфіру Мін'юст Росії включив до реєстру іноагентів, оскільки співачка відкрито виступала на підтримку України, давала концерти в недружніх країнах із закликами проти СВО та отримувала підтримку від іноземних джерел. Тоді Земфіра подала позов проти Мін'юсту до Замоскворецького суду з вимогою зняти з неї статус іноагента, однак суд відхилив позов.

У липні минулого року співачка знову спробувала позбутися іноагентського статусу. Проте повторна спроба також не дала результату.

Нагадаємо, раніше ми писали, співачка Земфіра отримала французьке громадянство, — російські ЗМІ.