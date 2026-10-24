"Потянули внутренние порывы": ведущий Константин Грубич съездил на могилу дочери (фото)

В Дмитровскую поминальную субботу известный телеведущий Константин Грубич посетил могилу дочери Ольги на Лесном кладбище. Рядом — другие члены семьи. По традиции они могли бы заказать панихиду, но не сделали этого, поскольку вокруг — только храмы УПЦ МП. Какими мыслями поделился Константин Грубич относительно украинских церквей и мест захоронения?

На Лесном кладбище заметно стало больше военных захоронений, написал телеведущий на своей странице в Facebook. Посещение кладбища было спонтанным: просто собрались всей семьей и посетили могилы дочери, бабушки и дедушки. Оказалось, что этот день — последний поминальный день года, когда вспоминают и молятся за умерших. Константин Грубив написал, что раньше он пошел бы в храм УПЦ Московского патриархата, но сегодня, во время войны, не может этого сделать из-за связей церкви с Кремлем.

Ведущий опубликовал фото с кладбища: на снимке видно место упокоения дочери Ольги, усыпанное осенними цветами.

"Вчера внезапно возникло спонтанное желание побывать на кладбище. У нас такое бывает регулярно: какие-то внутренние порывы тянут туда. Сегодня утром мы со Светланкой и дочкой были на Лесном кладбище возле могил Оли, бабушки, дедушки Светы… И снова я увидел то, что становится уже отдельной, болезненной реальностью нашей жизни: лес украинских флагов увеличивается в разы", — говорится в посте ведущего.

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Константин Грубич — Лесное кладбище и поминальная суббота 24 октября Фото: Костянтин Грубич / Facebook

Константин Грубич — о поминальной субботе и религии

Константин Грубич поделился своими размышлениями об украинских церквях — помимо УПЦ МП и ПЦУ, он упомянул также Украинскую греко-католическую церковь. По его словам, он теперь принципиально не посещает храмы УПЦ МП, поскольку церковь не порвала с Кремлем. При этом ведущий признал, что есть хорошие украинские священники, но пока нет разрыва с Москвой, он не может ходить в их храмы. В то же время он не может принять ПЦУ и ждет, когда церкви воссоединятся, говорится в посте на Facebook. Кроме того, Константин отметил, что уважает храмы УГКЦ, но это "тоже не та конфессия".

"Чтобы окончательно принять решение и стать прихожанином Православной церкви Украины, я, пожалуй, ещё не созрел, потому что всё ещё жду того самого всеобщего объединения. И тогда хотелось бы с чистой совестью заходить в любой украинский храм", — написал Константин Грубич.

Фото: Скриншот

Под постом ведущего — более полутора тысяч положительных и одобрительных откликов. Люди писали, что можно ходить в греко-католические храмы, которые не предавали украинцев во времена СССР. Другие отметили, что можно было бы пойти в ПЦУ, потому что там службы проводятся на украинском языке.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Константин Грубич — известный телеведущий и журналист, который потерял дочь Ольгу в 2014 году. 17-летняя Ольга погибла под колесами автомобиля, когда переходила проезжую часть по пешеходному переходу. Девушка несколько дней пролежала в коме, но затем скончалась.

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