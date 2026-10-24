"Потягнули внутрішні пориви": ведучий Костянтин Грубич з'їздив на могилу доньки (фото)

У Дмитрівську поминальну суботу відомий телеведучий Костянтин Грубич відвідав могилу дочки Ольги на Лісовому кладовищі. Поруч — інші члени родини. За традицією, могли б замовити панахиду, але не зробили цього, бо навколо — лише храми УПЦ МП. Якими думками поділився Костянтин Грубич щодо українських церков та місць поховання?

На Лісовому кладовищі відчутно побільшало військових поховань, написав телеведучий на сторінці Facebook. Візит на кладовище був спонтанним: просто зібрались родиною та відвідали могили дочки, бабусі та дідуся. З'ясувалось, що цього дня — останній поминальний день року, коли згадують та моляться за померлих. Костянтин Грубив написав, що раніше пішов би у храм УПЦ Московського патріархату, але сьогодні, під час війни, не може цього зробити через зв'язок церкви з Кремлем.

Ведучий опублікував фото з кладовища: бачимо місце спочинку дочки Ольги, всипане осінніми квітами.

"Вчора раптом виникло спонтанне бажання побувати на кладовищі. У нас таке буває регулярно: якісь внутрішні пориви тягнуть туди Сьогодні зранку ми зі Світланкою і донькою були на Лісовому кладовищі біля Олі, бабусі, Свєтиного дідуся… І знову я побачив те, що стає вже окремою, болючою реальністю нашого життя: ліс українських прапорів збільшується в рази", — ідеться у дописі ведучого.

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Костянтин Грубич — Лісове кладовище та поминальна субота 24 жовтня Фото: Костянтин Грубич / Facebook

Костянтин Грубич — про поминальну суботу та релігію

Костянтин Грубич поділився роздумами щодо українських церков — окрім УПЦ МП, ПЦУ, згадав також Українську греко-католицьку церкву. З його слів, він тепер принципово не відвідує храми УПЦ МП, оскільки церква не порвала з Кремлем. При цьому ведучий визнав, що є хороші українські священники, але поки не має розриву з Москвою, то не може ходити в їхні храми. Водночас, не може сприйняти ПЦУ та очікує, коли церкви возз'єднаються, ідеться у дописі на Facebook. Крім того, Костянтин зазначив, що храми УГКЦ поважає, але це "не та конфесія також".

"До того, щоб остаточно прийняти рішення і стати прихожанином Православної церкви України, я, мабуть, ще не дозрів, бо все ще чекаю того самого загального об’єднання. І тоді хотілося б із чистою совістю заходити в будь-який український храм", — написав Костянтин Грубич.

Фото: Скриншот

Під дописом ведучого — більш як півтори тисячі позитивних та підтримуючих реакцій. Люди писали, що можна ходити до греко-католицьких храмів, які не зраджували українців за часів СРСР. Інші зауважили, що можна було б піти в ПЦУ, бо там правлять служби українською мовою.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Костянтин Грубич — відомий телеведучий та журналіст, який втратив дочку Ольгу у 2014 році. 17-річна Ольга загинула під колесами автомобіля, коли переходила проїжджу частину пішохідним переходом. Дівчина кілька днів була в комі, але потім померла.

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