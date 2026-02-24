"Тримала нас купи": ведучий Костянтин Грубич повідомив про смерть близької людини (фото)
Український телеведучий Костянтин Грубич повідомив про важку втрату в родині — померла його тітка Неоніла Василівна Грубич, яка була також бабусею для його дітей. Сумну звістку він оприлюднив у щемливому дописі в соцмережах.
За словами Грубича, жінка тривалий час тяжко хворіла й останні місяці життя провела у сильних стражданнях. Попри біль і проблеми зі здоров’ям, вона до останнього зберігала життєлюбність і силу духу. Про це він написав у Facebook.
Ведучий зазначив, що встиг відвідати тітку незадовго до її смерті, поспілкуватися з нею та побути поруч. Неоніла Грубич померла 23 лютого 2026 року у віці 82 років.
"Сталося невідворотнє: наша "Фьорелла" відійшла у засвіти. Для покійної це явне полегшення. Для її родини — глибоке горе. Бо вона нас тримала купи", — написав Грубич.
Він також назвав покійну "другою мамою, подругою і порадницею" та зізнався, що поки не уявляє, як говорити про неї в минулому часі.
Телеведучий підкреслив, що Неоніла Василівна була "духовним клеєм" великої родини Грубичів і її відхід залишив після себе відчутну порожнечу.
Родина та близькі переживають глибоку втрату.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Доньку українського телеведучого Костянтина Грубича збила автівка, а водія досі не знайшли.
- Український фотограф Ян Доброносов розповів, як єдиний син телеведучого Костянтина Грубича втратив руку на фронті.
Крім того, син телеведучого після втрати руки на фронті звернувся до українців.