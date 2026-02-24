Поддержите нас UA
"Держала нас вместе": ведущий Константин Грубич сообщил о смерти близкого человека (фото)

грубич сообщил о потере
Телеведущий Константин Грубич | Фото: Facebook

Украинский телеведущий Константин Грубич сообщил о тяжелой утрате в семье — умерла его тетя Неонила Васильевна Грубич, которая была также бабушкой для его детей. Печальную весть он обнародовал в щемящей заметке в соцсетях.

По словам Грубича, женщина долгое время тяжело болела и последние месяцы жизни провела в сильных страданиях. Несмотря на боль и проблемы со здоровьем, она до последнего сохраняла жизнелюбие и силу духа. Об этом он написал в Facebook.

Ведущий отметил, что успел посетить тетю незадолго до ее смерти, пообщаться с ней и побыть рядом. Неонила Грубич умерла 23 февраля 2026 года в возрасте 82 лет.

"Произошло неотвратимое: наша "Фьорелла" отошла в мир иной. Для покойной это явное облегчение. Для ее семьи — глубокое горе. Потому что она нас держала вместе", — написал Грубич.

Константин Грубич и тетя
Константин Грубич с тетей Неонилой
Фото: Facebook

Он также назвал покойную "второй мамой, подругой и советчицей" и признался, что пока не представляет, как говорить о ней в прошедшем времени.

Телеведущий подчеркнул, что Неонила Васильевна была "духовным клеем" большой семьи Грубичей и ее уход оставил после себя ощутимую пустоту.

Семья и близкие переживают глубокую утрату.

