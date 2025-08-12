"Это было ужасно": как на самом деле сын ведущего Грубича остался без руки на фронте

Украинский фотограф Ян Доброносов рассказал, как единственный сын телеведущего Константина Грубича потерял руку на фронте. Сейчас Ярослав чувствует свою конечность в том положении, в котором она была в последний раз.

Доброносов в своем Instagram говорит, что произошло это в результате обстрела, под который защитник попал вместе со своими собратьями. Ярослав Грубич помнит, когда стоял, а потом пришел в себя с серьезным ранением.

"Совсем недавно он вместе с побратимами попали под обстрел. Это было ужасно, были погибшие, раненые. Ярослав помнит только, как он стоял, и после уже проснулся раненый. Первая реакция, это помогать другим. Но понял, что не имеет возможности. Там же погиб его друг Спектрум, Сергей Богданов", — рассказал фотограф.

Оказалось, что еще год назад Доброносов и Грубич вместе снимали военнопленных из Суджи. Ярослав работал тогда на Kyiv Post. Уже тогда юноша хотел и предпринимал шаги, чтобы начать защищать Украину в армии.

Сейчас сын Константина Грубича говорит что чувствует свою руку, в том положении, в котором она была в последний раз.

"Видимо, мозг запомнил", — написал Доброносов.

Ярослав Грубич Фото: Instagram

Сын Константина Грубича потерял руку на войне

28-летний Ярослав вступил в ряды украинской армии летом 2025 года. В июле защитник получил тяжелое ранение, потеряв руку, и теперь будет проходить длительную реабилитацию. Ярослав — единственный сын Константина Грубича и его жены Светланы. У него была сестра-близняшка Ольга, которая погибла в ДТП в июле 2014 года. У телеведущего и его жены также есть старшая дочь Владислава.

Кроме того, раненый Ярослав Грубич призвал помочь своим собратьям.