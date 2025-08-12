"Це було жахливо": як насправді син ведучого Грубича лишився без руки на фронті

Український фотограф Ян Доброносов розповів, як єдиний син телеведучого Костянтина Грубича втратив руку на фронті. Наразі Ярослав відчуває свою кінцівку в тому положенні, у якому вона була востаннє.

Related video

Доброносов у своєму Instagram каже, що сталося це в результаті обстрілу, під який захисник потрапив разом зі своїми побратимами. Ярослав Грубич пам'ятає, коли стояв, а потім отямився із серйозним пораненням.

"Зовсім нещодавно він разом з побратимами потрапили під обстріл. Це було жахливо, були загиблі, поранені. Ярослав памʼятає тільки, як він стояв, та після вже прокинувся поранений. Перша реакція, це допомагати іншим. Але зрозумів, що не має змоги. Там же загинув його друг Спектрум, Сергій Богданов", — розповів фотограф.

Виявилося, що ще рік тому Доброносов та Грубич разом знімали військовополонених із Суджи. Ярослав працював тоді на Kyiv Post. Вже тоді юнак хотів і вживав кроки, щоб почати захищати Україну у війську.

Зараз син Костянтина Грубича каже що відчуває свою руку, в тому положенні, у якому вона була востаннє.

"Мабуть, мозок запамʼятав", — написав Доброносов.

Ярослав Грубич Фото: Instagram

Син Костянтина Грубича втратив руку на війні

28-річний Ярослав долучився до лав української армії влітку 2025 року. У липні захисник отримав важке поранення, втративши руку, і тепер проходитиме тривалу реабілітацію. Ярослав — єдиний син Костянтина Грубича та його дружини Світлани. У нього була сестра-близнючка Ольга, яка загинула в ДТП в липні 2014 року. У телеведучого та його дружини також є старша донька Владислава.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, поранений Ярослав Грубич закликав допомогти своїм побратимам.