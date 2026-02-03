Сын Константина Грубича съездил на могилу 17-летней сестры: "Тяжелая утрата" (фото)

Ярослав Грубич сегодня празднует день рождения. 3 февраля также родилась его сестра-близняшка Ольга, однако девушки не стало почти 12 лет назад.

Дочь украинского телеведущего Константина Грубича сбила машина, а водителя до сих пор не нашли. Ярослав в Instagram обратился к подписчикам с речью, подчеркнув, что душа человека живет, пока его помнят.

Ярослав Грубич съездил на могилу сестры

"Друзья, я хочу вам рассказать о своей сестре, у которой сегодня тоже день рождения. Мы родились в один день. У нас 10 минут разницы. И всегда мы об этом говорили, как-то смеялись над этим. И я говорил, что я старший. Но, к большому сожалению, Оли не стало. Она погибла в ДТП в 2014 году", — сказал ветеран российско-украинской войны, который в прошлом году потерял руку на фронте.

Ярослав добавил, что водитель авто скрылся с места преступления.

Відео дня

"Оля была замечательным человеком, взрослым не на свой возраст. В 17 лет ее не стало. Была красивой. Многие из вас о ней знают. Это тяжелая потеря — не из-за войны. Нам очень не хватает ее. Мы всегда о ней помним", — отметил Грубич-младший.

Ярослав Грубич съездил на могилу сестры Фото: Instagram

Ярослав Грубич навестил сестру Фото: Instagram

Погибла дочь Константина Грубича

17-летняя Ольга погибла в результате ДТП летом 2014 года. Она пробыла в коме несколько недель, однако ее не удалось спасти. За более чем 10 лет виновника аварии до сих пор не нашли и не наказали.

Сам Константин Грубич убежден, что если бы он выяснил имя убийцы, то он бы, по его словам, убил бы этого человека, а он этого не хочет.

В течение 10 лет следствие так и не назвало имя убийцы дочери телеведущего. Поэтому ее отец предполагает, что этот человек "не простой".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Константин Грубич съездил на могилу 17-летней дочери в ее день рождения год назад.

Ярослав после тяжелого ранения на фронте и потери руки вспомнил трагический случай с сестрой-близнецом Ольгой в 2014 году.

Также Фокус писал о том, что Константин Грубич рассказал подробности смерти его дочери.