Син Костянтина Грубича зʼїздив на могилу 17-річної сестри: "Важка втрата" (фото)

Ярослав Грубич сьогодні святкує день народження. 3 лютого також народилася його сестра-близнючка Ольга, проте дівчини не стало майже 12 років тому.

Доньку українського телеведучого Костянтина Грубича збила автівка, а водія досі не знайшли. Ярослав в Instagram звернувся до підписників з промовою, наголосивши, що душа людини живе, поки її памʼятають.

Ярослав Грубич зʼїздив на могилу сестри

"Друзі, я хочу вам розказати про свою сестру, у якої сьогодні теж день народження. Ми народилися в один день. В нас 10 хвилин різниці. І завжди ми про це говорили, якось сміялися з цього. І я казав, що я старший. Але, на превеликий жаль, Олі не стало. Вона загинула в ДТП у 2014 році", — сказав ветеран російсько-української війни, який минулого року втратив руку на фронті.

Ярослав додав, що водій авто втік з місця злочину.

"Оля була чудовою людиною, дорослою не на свій вік. У 17 років її не стало. Була красивою. Багато хто з вас про неї знає. Це важка втрата — не через війну. Нам дуже не вистачає її. Ми завжди про неї памʼятаємо", — зазначив Грубич-молодший.

Загинула донька Костянтина Грубича

17-річна Ольга загинула внаслідок ДТП влітку 2014 року. Вона пробула в комі кілька тижнів, проте її не вдалося врятувати. За понад 10 років винуватця аварії досі не знайшли та не покарали.

Сам Костянтин Грубич переконаний, що якби він зʼясував імʼя вбивці, то він би, за його словами, вбив би цю людину, а він цього не хоче.

Протягом 10 років слідство так і не назвало імʼя вбивці доньки телеведучого. Тому її батько припускає, що ця людина "не проста".

