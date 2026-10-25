В Хорватии раздают 5000 евро и дома с земельными участками: кто может их получить

Хорватский муниципалитет Леград продолжает реализацию популярной программы, в рамках которой дома и земельные участки предлагаются по символической цене — 1 евро. Главная цель местных властей — привлечь молодые семьи. От покупателей требуют проживать в населенном пункте не менее 15 лет.

Программа направлена на привлечение новых постоянных жителей, поэтому её условия прямо запрещают приобретать недвижимость для использования в качестве дачи или в инвестиционных целях, пишет Kertészkedj.

Хотя бы один из супругов должен быть моложе 45 лет. Для семей с несовершеннолетними детьми возрастной порог повышается до 55 лет. Заявители не должны владеть другим жильем, пригодным для проживания, а также должны быть без судимостей.

После покупки новые владельцы обязаны оформить постоянную регистрацию в Леграде (в течение трёх лет, если приобретают готовый дом, или в течение пяти лет, если строят новый), устроить детей в местный детский сад или школу и использовать недвижимость исключительно в качестве основного места проживания.

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Финансовая поддержка

Местные власти полностью освобождают покупателей от уплаты муниципальных коммунальных сборов и предоставляют дополнительную финансовую помощь.

По данным хорватского телеканала N1 и других источников, муниципалитет покрывает 90 % расходов на получение разрешений на строительство, а также выделяет от 4000 до 5000 евро на приобретение строительных материалов и проведение ремонтных работ.

Большинство предложенных объектов перешло в собственность муниципалитета после смерти владельцев, не оставивших наследников. В связи с этим некоторые старые здания приходится полностью сносить, чтобы на их месте можно было построить новое жилье.

Результаты инициативы

Программа действует с 2018 года и уже принесла ощутимые результаты. По словам мэра Ивана Саболича, в целом около 65 семей получили поддержку в приобретении жилья, а почти 60 семей переехали в Леград или соседние с ним населенные пункты.

В результате местный детский сад работает на полную мощность, а в последние четыре года приток новых жителей превышает их отток. Хотя большинство покупателей — выходцы из других регионов Хорватии, среди новых жителей есть и иностранцы: в частности, семья из Украины, а также семьи из Чили и Мексики, имеющие хорватские корни.

Расположение и сравнение с другими странами

Леград расположен в месте слияния рек Мура и Драва, прямо на границе с Венгрией, и в течение длительного времени страдал от сокращения численности населения. Если после Второй мировой войны здесь проживало почти 6000 человек, то, согласно переписи 2021 года, население сократилось до 2000 жителей.

Граждане стран ЕС могут приобретать здесь недвижимость на тех же условиях, что и местные жители. Однако главное отличие хорватской программы от аналогичных инициатив в Италии или Испании заключается в том, что в Леграде оказывают ощутимую финансовую помощь на восстановление жилья, а также обеспечивают молодые семьи социальной инфраструктурой. Муниципалитет регулярно публикует информацию о новых возможностях приобретения недвижимости на официальном сайте.

Напомним, ранее Фокус писал:

Кроме того, в Испании бесплатно предоставляют жилье и работу. Есть только одно условие для их получения.