У Хорватії роздають 5000 євро та будинки з земельними ділянками: хто може їх отримати

Хорватський муніципалітет Леград продовжує реалізацію популярної програми, в рамках якої будинки та земельні ділянки пропонують за символічною ціною – 1 євро. Головна мета місцевої влади – залучити молоді сім'ї. Від покупців вимагають проживати у населеному пункті щонайменше 15 років.

Програма спрямована на залучення нових постійних мешканців, тому її умови прямо забороняють купувати нерухомість для використання як дачу або в інвестиційних цілях, пише Kertészkedj.

Хоча б один із подружжя повинен бути молодшим 45 років. Для сімей із неповнолітніми дітьми віковий поріг підвищується до 55 років. Заявники не мають мати у власності іншого житла, придатного для проживання, а також мають бути без судимостей.

Після купівлі нові власники зобов'язані оформити постійну реєстрацію в Леграді (протягом трьох років, якщо купують готовий будинок, або протягом п'яти років, якщо будують новий), влаштувати дітей до місцевого дитячого садка чи школи та використовувати нерухомість виключно як основне місце проживання.

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Фінансова підтримка

Місцева влада повністю звільняє покупців від муніципальних комунальних зборів та надає додаткову фінансову допомогу.

За даними хорватського телеканалу N1 та інших джерел, муніципалітет покриває 90% видатків на отримання дозволів на будівництво, а також виділяє від 4000 до 5000 євро на придбання будівельних матеріалів та проведення ремонтних робіт.

Більшість запропонованих об'єктів перейшла у власність муніципалітету після смерті власників, які не залишили спадкоємців. У зв'язку з цим деякі старі будівлі доводиться повністю зносити, щоби на їх місці можна було звести нове житло.

Результати ініціативи

Програма діє з 2018 року та вже принесла відчутні результати. За словами мера Івана Саболіча, загалом близько 65 сімей отримали підтримку у придбанні житла, а майже 60 сімей переїхали до Леграда чи сусідніх з ним населених пунктів.

У результаті місцевий дитячий садок працює на повну потужність, а останні чотири роки приплив нових мешканців перевищує їхній відтік. Хоча більшість покупців — вихідці з інших регіонів Хорватії, серед нових жителів є й іноземці: зокрема, сім'я з України, а також сім'ї з Чилі та Мексики, які мають хорватське коріння.

Розташування та порівняння з іншими країнами

Леград розташований у місці злиття річок Мура та Драва, прямо на кордоні з Угорщиною, і тривалий час страждав від скорочення чисельності населення. Якщо після Другої світової війни тут проживало майже 6000 осіб, то, згідно з переписом 2021 року, населення скоротилося до 2000 жителів.

Громадяни країн ЄС можуть придбати тут нерухомість на тих же умовах, що й місцеві жителі. Проте, головна відмінність хорватської програми від аналогічних ініціатив в Італії чи Іспанії полягає в тому, що в Леграді надають відчутну фінансову допомогу на відновлення житла, а також забезпечують молоді сім'ї соціальною інфраструктурою. Муніципалітет регулярно публікує інформацію про нові можливості для придбання нерухомості на офіційному сайті.

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