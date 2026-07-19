Українка купила 200-річний будинок в Італії за 1 євро: тепер кусає лікті – що не так (фото)

Жінка з Луцька відремонтувала італійський будинок за 1 євро. Однак витрати на реставрацію можна порівняти з купівлею нової квартири – понад 60 тисяч євро на цей момент.

Переселенка з Луцька, яку звуть Ірен Дяченко (@irensoul), кілька років тому скористалася італійською програмою продажу занедбаних будинків за символічну ціну в 1 євро. Сьогодні вона розповідає, що ремонт садиби на скелі обійшовся їй уже приблизно в 60 тисяч євро. Жінка зізнається, що знаючи це наперед, навряд чи наважилася б на таку авантюру. Що не так, – читайте у матеріалі Фокусу.

Будинок-термос

Житло, яке дісталося Ірен за символічну суму, розташоване просто на скелі й має майже двохсотрічну історію. За словами господині, головна перевага такої нерухомості – унікальний мікроклімат: влітку в приміщеннях прохолодно, а взимку – тепло, "наче в термосі".

Відео дня

Саме така автентичність і приваблює туристів до подібних італійських містечок: люди їдуть подивитися на по-справжньому унікальні, збережені в первісному вигляді куточки країни.

Ірен каже, що й сама тепер живе в такому нетиповому просторі – з коридорами, схожими на печерні ходи, а в одній із кімнат стіною слугує безпосередньо скельна порода. Цей фрагмент інтер’єру вона обіцяє показати підписникам окремо.

Нестандартна геометрія стін

Попри романтику автентичного житла, його обслуговування виявилося справжнім випробуванням. Кривизна та нерівність стін, властиві старовинній забудові, значно ускладнюють будь-які ремонтні роботи – стандартні рішення тут просто не працюють, і кожен етап реставрації доводиться підлаштовувати під особливості будівлі.

За словами Ірен, лише з її рідного Луцька до програми долучилося близько 12 родин. Вони придбали будинки в Італії за символічну плату, і навіть найдорожча з таких покупок обійшлася сім’ям лише в 40 тисяч євро – сума, яку сама героїня називає скромною порівняно з реальними витратами на відновлення такого житла.

"Та боже, це і так було зрозуміло, що віддають за 1 євро, бо ремонт занадто дорого", – пише один учасник обговорення у коментарях. "Чесно? Заздрю по хорошому… Ви молодці. Сили, терпіння і здоров'я… Хай буде так, як Ви того бажаєте!" – висловилась наступна глядачка.

Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok Коментарі користувачів мережі Фото: TikTok

Деякі відгуки були дуже практичними: "Якщо ви маєте де працювати поруч і є якась мінімальна інфраструктура (школа, супермаркет, ринок не далі, ніж за 20 кілометрів) або у вас є стабільна дистанційна робота, то варто вкластись в цей будинок. Потім, як надумаєте провернутись в Україну після війни (бо діти моїх друзів з Канади, Польщі і Німеччини планують повертатись), то з закінченим ремонтом зможете продати досить дорого, особливо, якщо знайдете самі, а не через італійського ріелтора – покупців з Англії чи США".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Подружжя Смеликів стало власниками старої хати у львівському селі й тепер документує кожен етап її перетворення, а також показує підписникам речі, що залишилися їм від колишніх господарів.

Ельміра, яка викладає математику, зважилася купити хату в одному з сіл, аби почати там життя з чистого аркуша. Ремонтом вона з рідними займається власноруч, регулярно ділячись із аудиторією корисними лайфхаками.

Мати Тараса Сніжковського переїхала зі Слов’янська до черкаського села Драбівка, де придбала будинок разом із господарськими будівлями – про цю історію переселенців розповів її син, і жінка потроху облаштовує нове місце для життя.