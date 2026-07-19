Украинка купила 200-летний дом в Италии за 1 евро: теперь жалеет об этом — в чем дело (фото)

Женщина из Луцка отремонтировала итальянский дом за 1 евро. Однако расходы на реставрацию сопоставимы с покупкой новой квартиры — на данный момент они превышают 60 тысяч евро.

Переселенка из Луцка по имени Ирен Дяченко (@irensoul) несколько лет назад воспользовалась итальянской программой продажи заброшенных домов за символическую цену в 1 евро. Сегодня она рассказывает, что ремонт усадьбы на скале обошёлся ей уже примерно в 60 тысяч евро. Женщина признается, что, зная об этом заранее, вряд ли решилась бы на такую авантюру. Что не так, – читайте в материале Фокуса.

Дом-термос

Дом, который достался Ирен за символическую сумму, расположен прямо на скале и имеет почти двухсотлетнюю историю. По словам хозяйки, главное преимущество такой недвижимости — уникальный микроклимат: летом в помещениях прохладно, а зимой — тепло, "словно в термосе".

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Именно такая аутентичность и привлекает туристов в подобные итальянские городки: люди едут посмотреть на по-настоящему уникальные уголки страны, сохранившиеся в первозданном виде.

Ирен говорит, что и сама теперь живёт в таком нетипичном пространстве — с коридорами, похожими на пещерные ходы, а в одной из комнат в качестве стены выступает непосредственно скальная порода. Этот фрагмент интерьера она обещает показать подписчикам отдельно.

Нестандартная геометрия стен

Несмотря на романтику аутентичного жилья, его обслуживание оказалось настоящим испытанием. Искривление и неровности стен, характерные для старинной застройки, значительно затрудняют любые ремонтные работы — стандартные решения здесь просто не работают, и каждый этап реставрации приходится подстраивать под особенности здания.

По словам Ирен, только из её родного Луцка к программе присоединилось около 12 семей. Они приобрели дома в Италии за символическую плату, и даже самая дорогая из таких покупок обошлась семьям всего в 40 тысяч евро — сумма, которую сама героиня называет скромной по сравнению с реальными затратами на восстановление такого жилья.

"Боже, это и так было понятно, что продают за 1 евро, потому что ремонт слишком дорогой", — пишет один из участников обсуждения в комментариях. "Честно? Завидую в хорошем смысле… Вы молодцы. Силы, терпения и здоровья… Пусть будет так, как вы того хотите!" — написала следующая зрительница.

Комментарии пользователей сети Фото: TikTok Комментарии пользователей сети Фото: TikTok

Некоторые отзывы оказались весьма практичными: "Если у вас есть где работать поблизости и есть какая-то минимальная инфраструктура (школа, супермаркет, рынок не дальше, чем в 20 километрах) или у вас есть стабильная удаленная работа, то стоит вложиться в этот дом. Потом, если решите вернуться в Украину после войны (ведь дети моих друзей из Канады, Польши и Германии планируют возвращаться), то с готовым ремонтом сможете продать его довольно дорого, особенно если найдёте сами, а не через итальянского риэлтора, покупателей из Англии или США".

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