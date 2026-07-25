Будинок за 1 євро в Італії – гірше, ніж прокляття: жінка розказала, як обманюють людей

Програма "будинок за 1 євро", яку італійські муніципалітети запустили для порятунку занедбаних сіл, давно обросла міфами про майже безкоштовне житло. Насправді за символічною ціною ховається складна юридична конструкція та чималі витрати, які здатні перетворити мрію про італійський будиночок на фінансову пастку.

Розібратися, як влаштована ця схема, важливо кожному, хто клюнув на привабливий заголовок в інтернеті. Рієлторка Тетяна, яка веде блог в Instagram (@real_italy_estate), розповіла про приховані пастки, які можуть стати для інвесторів чимось гіршим, ніж прокляття. Фокус розібрався у всіх нюансах.

Конкурс з жорсткими умовами

Перш за все варто викинути з голови ідею, що будинок за євро – це щедрий жест італійської влади чи пільгова угода. Насправді все починається з bando pubblico – офіційного конкурсу, який оголошує муніципалітет.

Саме в цьому документі прописані:

вимоги до учасників;

терміни, за які потрібно провести реконструкцію;

зобов'язання щодо об'єкта;

розмір депозиту та штрафні санкції за порушення умов.

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Без участі в такому конкурсі купити нерухомість за програмою просто неможливо – двері до "будинку мрії" відчиняються лише через bando.

Хто продає будинок

Тут криється юридична тонкість, яку часто оминають увагою. Угода укладається не з муніципалітетом, а з приватним власником – людиною, яка вже не хоче тягнути на собі тягар витрат за занедбану нерухомість і готова передати її громаді. Комуна ж виступає в ролі організатора: встановлює правила гри, контролює виконання умов і слідкує, щоб покупець дотримувався взятих на себе зобов'язань.

Програма "будинок за 1 євро" давно обросла міфами Фото: Instagram

Тобто новий власник одночасно укладає угоду з приватною особою і бере на себе обов'язки перед муніципалітетом – виконати ремонт у визначені терміни та забезпечити подальше використання об'єкта згідно з умовами конкурсу.

Скільки доведеться викласти

Символічна ціна в 1 євро – це лише вершина айсберга, а основні витрати ховаються під водою.

За приблизними підрахунками:

ремонт обійдеться від 20 до 100 тисяч євро – залежно від стану будівлі;

нотаріальні витрати становлять близько 3-5 тисяч євро;

депозит, який гарантує виконання зобов'язань, – ще 2-5 тисяч євро.

Отже, замість "безкоштовного" будинку покупець отримує проєкт з немаленьким бюджетом і не завжди передбачуваними термінами.

Дрібним шрифтом

Умови кожного bando індивідуальні, і єдиного стандарту для всієї Італії не існує – кожен випадок доводиться аналізувати окремо для конкретного муніципалітету.

Символічна ціна будинку в 1 євро – це лише вершина айсберга Фото: Instagram

Серед типових обмежень трапляються:

заборона на перепродаж нерухомості протягом встановленого терміну;

дозвіл на продаж лише після завершення ремонтних робіт;

обов'язок проживати в будинку особисто;

або, навпаки, можливість здавати об'єкт в оренду.

Інструмент розвитку територій

Головне, що варто засвоїти: програма "будинок за 1 євро" – це не подарунок долі й не лазівка для заощадливих, а продуманий інструмент, за допомогою якого Італія намагається вдихнути життя у важкодоступні й напівпорожні містечка.

Фактично покупцю "пакують" у симпатичну обгортку процес капітального ремонту в місцях, куди й дорога не завжди веде, з бюджетом, який складно передбачити наперед.

"Будинок за 1 євро" – це не подарунок долі Фото: Instagram

Так, на реконструкцію зазвичай дають кілька років, тож витрати можна розтягнути поетапно. Але чи принесе врешті-решт ця авантюра прибуток – питання відкрите.

Зрештою, успіх усього підприємства залежатиме не від вхідної ціни в 1 євро, а від трьох речей: локації, обраного сценарію використання нерухомості та того, наскільки прокачані ваші навички в ремонтній справі.

Як то кажуть, дарованому коневі в зуби не заглядають, але італійському будинку за євро – варто, і не раз.

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