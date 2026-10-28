72-летний Андрей Макаревич в пятый раз стал отцом (фото)

Российский музыкант, лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил о пополнении в семье — его жена Эйнат Кляйн родила ему дочь. Это уже пятый ребенок у певца.

О радостном событии Макаревич сообщил на своей странице в Facebook. Также он поделился серией снимков с трогательными моментами.

Звездный отец пока не раскрывает имя дочери. Интересно, что девочка стала его пятым ребенком.

72-летний Макаревич снова стал отцом

На опубликованных фотографиях видно, как жена певца нежно обнимает младенца, а четырёхлетний сын Эйтан с интересом смотрит на сестренку.

"Вот примерно так", — кратко подписал снимки артист.

72-летний Макаревич стал отцом Фото: Facebook 72-летний Макаревич стал отцом Фото: Facebook 72-летний Макаревич стал отцом Фото: Facebook 72-летний Макаревич стал отцом Фото: Facebook

Личная жизнь Макаревича

У музыканта также есть 52-летняя внебрачная дочь Дана, о существовании которой он узнал, когда ей исполнилось 20 лет. В браке с Аллой Голубкиной у него родился сын Иван, которому сейчас 39 лет. А в союзе с журналисткой Анной Рождественской появилась дочь Анна, которой уже 26 лет.

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Эйнат Кляйн — четвёртая жена Макаревича. Они вместе уже около семи лет. В начале отношений пару критиковали за разницу в возрасте, поскольку музыкант старше своей жены на 30 лет.

Кстати, жена артиста родом из Киева, но живёт в Израиле. Андрей и Эйнат познакомились во время путешествия в Эфиопию. Свадьбу сыграли в Израиле.

До недавнего времени родители Эйната жили в Украине. Когда в соседний дом попал снаряд, им пришлось бежать из родного города. Благодаря помощи еврейских и израильских спасательных миссий и организаций им удалось добраться до Израиля.

Андрей Макаревич и Эйнат Кляйн Фото: _einatklein_

Позиция Макаревича в войне

После начала полномасштабного вторжения певец уехал из России в Израиль, где сейчас живёт вместе с женой и детьми. Ещё в 2014 году Макаревич выступил против аннексии Крыма и политики Кремля, а в 2022-м встал на сторону украинцев.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андрей Макаревич показал первые шаги своего годовалого сына. На видео малыш ползет на четвереньках, а затем за кадром слышен голос матери ребенка, Эйнат Кляйн, которая говорит Эйтану идти к ней, а не ползти.

Также музыкант прокомментировал своё отсутствие в Израиле во время войны. Он отметил, что на фронт его не пустят, и пообещал найти способ принять участие в защите страны.

Кроме того, в России намерены привлечь к уголовной ответственности Макаревича, который после начала полномасштабной войны в Украине выступил против российской агрессии и политики Владимира Путина.