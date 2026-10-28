72-річний Андрій Макаревич уп'яте став батьком (фото)

Російський музикант, лідер гурту "Машина времени" Андрій Макаревич повідомив про поповнення в родині — дружина Ейнат Кляйн народила йому доньку. Це вже п’ята дитина для співака.

Про радісну подію Макаревич повідомив на своїй сторінці в Facebook. Також він поділився серією знімків із зворушливими моментами.

Зірковий батько поки що не розкриває ім'я доньки. Цікаво, що дівчинка стала його п'ятою дитиною.

72-річний Макаревич знову став батьком

На опублікованих фото видно, як дружина співака ніжно обіймає немовля, а чотирирічний син Ейтан з цікавістю дивиться на сестричку.

"Ось якось так", — коротко підписав знімки артист.

72-річний Макаревич став батьком Фото: Facebook 72-річний Макаревич став батьком Фото: Facebook 72-річний Макаревич став батьком Фото: Facebook 72-річний Макаревич став батьком Фото: Facebook

Особисте життя Макаревича

У музиканта також є 52-річна позашлюбна дочка Дана, про існування якої він дізнався, коли їй виповнилося 20 років. У шлюбі з Аллою Голубкіною у нього народився син Іван, якому зараз 39 років. А у союзі з журналісткою Анною Різдвяною з'явилася донька Анна, якій уже 26 років.

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Ейнат Кляйн — четверта дружина Макаревича. Вони разом уже близько семи років. На початку стосунків пару критикували за різницю у віці, оскільки музикант старший за дружину на 30 років.

До речі, дружина артиста родом із Києва, але живе в Ізраїлі. Андрій та Ейнат познайомилися під час подорожі до Ефіопії. Весілля зіграли в Ізраїлі.

Донедавна в Україні жили батьки Ейнат. Коли в сусідній будинок прилетів снаряд, вони змушені були тікати з рідного міста. За допомогою єврейських та ізраїльських рятувальних місій і організацій їм вдалося дістатися Ізраїлю.

Андрій Макаревич та Ейнат Кляйн Фото: _einatklein_

Позиція Макаревича у війні

Співак після початку повномасштабного вторгнення виїхав з Росії до Ізраїлю, де живе тепер разом із дружиною та дітьми. Ще у 2014 році Макаревич виступив проти анексії Криму та політики Кремля, а в 2022-му став на бік українців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андрій Макаревич показав перші кроки однорічного сина. На відео малюк повзає на карачках, а потім за кадром чути голос матері дитини, Ейнат Кляйн, яка каже Ейтану йти до неї, а не повзти.

Також музикант прокоментував свою відсутність в Ізраїлі під час війни. Він зазначив, що на фронт його не пустять і пообіцяв знайти спосіб, як узяти участь у захисті країни.

Крім того, у Росії хочуть притягнути до кримінальної відповідальності Макаревича, який після початку повномасштабної війни в Україні виступив проти російської агресії та політики Володимира Путіна.