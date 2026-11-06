После разрыва с Бадоевым: Макс Барских заявил, что уходит со сцены

Макс Барских и Алан Бадоев прекращают сотрудничество после 18 лет совместной работы. Об этом символично объявили на "Фабрике звёзд".

О распаде одного из самых успешных творческих тандемов украинского шоу-бизнеса стало известно во время восьмого прайм-тайма "Фабрики звезд" на SWEET.TV, посвященного творчеству Барских.

Макс Барских "уходит" от Бадоева

Спустя 18 лет после знакомства на "Фабрике звёзд" Макс Барских и Алан Бадоев объявили о завершении многолетнего творческого сотрудничества, которое подарило украинской музыкальной индустрии десятки хитов и видеоклипов.

"Для меня, для Алана и, уверен, для многих из вас это гораздо больше, чем просто шоу. Именно здесь когда-то началась история Макса Барских! Я в восторге от атмосферы, талантливых конкурсантов и невероятно профессиональной команды, которая сегодня фактически перезапускает украинский шоу-бизнес в такие непростые времена", — написал певец в своём Instagram.

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В частности, Макс Барских признался, что делает перерыв в концертной деятельности.

"Те из вас, кто уже смотрел прайм-тайм, знают, что в конце этого года я беру перерыв в творческой деятельности. Мне нужно время для себя, чтобы восстановить силы, переосмыслить некоторые вещи и просто пожить немного другой жизнью. Но перед этим я хочу ещё раз встретиться с вами!" — объявил артист.

8 декабря во Дворце "Украина" Барских выступит со своим последним шоу "Сегодня есть смысл" перед творческой паузой.

Алан Бадоев и Макс Барских сотрудничали 18 лет Фото: коллаж Фокус

"Так сложилось, что именно в этом году, спустя 18 лет, мы с Максом завершаем наше сотрудничество. Это взвешенное решение, к которому мы шли довольно долго. Этот год стал для нас особенным, и сегодня я хочу сказать молодым артистам: помните, что даже прощаться можно с любовью и благодарностью", — прокомментировал Алан Бадоев.

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