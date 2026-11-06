Після розриву з Бадоєвим: Макс Барських заявив, що йде зі сцени

Макс Барських та Алан Бадоєв завершують співпрацю після 18 років спільної роботи. Символічно про це оголосили на "Фабриці зірок".

Про завершення одного з найуспішніших творчих тандемів українського шоубізнесу стало відомо під час восьмого прайму "Фабрики зірок" на SWEET.TV, присвяченого творчості Барських.

Макс Барських "йде" від Бадоєва

Через 18 років після знайомства на "Фабриці зірок" Макс Барських та Алан Бадоєв оголосили про завершення багаторічної творчої співпраці, яка подарувала українській музичній індустрії десятки хітів і відеоробіт.

"Для мене, для Алана і, впевнений, для багатьох із вас це набагато більше, ніж просто шоу. Саме тут колись почалася історія Макса Барських! Я в захваті від атмосфери, талановитих конкурсантів і неймовірно професійної команди, яка сьогодні фактично перезавантажує український шоубізнес у такі непрості часи", — написав співак у своєму Instagram.

Видео дня

Зокрема, Макс Барських зізнався, що бере паузу у концертній діяльності.

"Ті з вас, хто вже дивився прайм, знають, що наприкінці цього року я беру паузу у творчій діяльності. Мені потрібен час для себе, щоб відновитися, переосмислити деякі речі й просто пожити трохи іншим життям. Але перед цим я хочу ще раз зустрітися з вами!" — оголосив артист.

8 грудня в Палаці "Україна" Барських дасть своє останнє шоу "Сьогодні має сенс" перед творчою паузою.

Алан Бадоєв та Макс Барських співпрацювали 18 років Фото: колаж Фокус

"Так склалося, що саме цього року, через 18 років, ми з Максом завершуємо нашу співпрацю. Це виважене рішення, до якого ми йшли досить довго. Цей рік став для нас особливим, і сьогодні я хочу сказати молодим артистам: пам’ятайте, що навіть прощатися можна з любов’ю та вдячністю", — прокоментував Алан Бадоєв.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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