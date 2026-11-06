Победительница "Холостяка" беременна от самородка "Голоса страны" (фото)

Победительница 12-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Екатерина Лозовицкая объявила о беременности.

Девушка показала снимки с округлым животиком из черно-белой фотосессии, для которой она позировала вместе со своим мужем.

Екатерина Лозовицкая беременна

Екатерина поделилась новостью о пополнении в семье в своём Instagram.

"Наша самая главная и самая радостная новость! Мы так рады тебе", — лаконично написала будущая мамочка и добавила смайлик в виде сердечка.

Екатерина Лозовицкая беременна Фото: Instagram

Екатерина и ее возлюбленный Geed Фото: Instagram

Что известно о муже Екатерины

Отметим, что 23 сентября Лозовицкая вышла замуж за певца азербайджанского происхождения Гидаята Сеидова, выступающего под псевдонимом Geed. Для пары это будет первый общий ребенок.

Муж Екатерины — украинский исполнитель азербайджанского происхождения Гидаят Сеидов (Geed). Музыкант родился в Азербайджане, однако его детство и юность прошли в Харькове, где он и получил высшее образование в Харьковском национальном университете искусств имени Ивана Котляревского. Сейчас он преподаёт вокал, помимо написания и исполнения песен.

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Екатерина Лозовицкая беременна Фото: Instagram

Настоящим прорывом для возлюбленного Екатерины стало участие в 13-м сезоне проекта "Голос страны" в 2023 году. Во время слепых прослушиваний он сразу же заставил повернуться к себе все четыре кресла тренеров, а затем дошёл до полуфинала.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Екатерина Лозовицкая дала согласие на предложение руки и сердца от своего избранника — певца и автора песен Гидаята Сейидова, известного под сценическим именем Geed.

В выпуске "Сплетни большого города" Екатерина рассказала о реалити-шоу "Холостяк". Победительница прокомментировала слухи о "купленном" финале.

Кроме того, в эксклюзивном интервью для Фокуса она рассказала о своей жизни после участия в рейтинговом шоу.