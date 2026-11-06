Переможниця "Холостяка" вагітна від самородка "Голосу країни" (фото)

Переможниця 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовицька оголосила про вагітність.

Дівчина показала кадри з округлим животиком з чорно-білої фотосесії, для якої позувала разом зі своїм чоловіком.

Катерина Лозовицька вагітна

Новиною про поповнення в родині Катерина поділилася в своєму Instagram.

"Наша найголовніша та найщасливіша новина! Ми так тобі раді", — лаконічно написала майбутня матуся та додала смайлик у вигляді сердечка.

Катерина Лозовицька вагітна Фото: Instagram

Катерина та її коханий Geed Фото: Instagram

Що відомо про чоловіка Катерини

Зазначимо, що 23 вересня Лозовицька вийшла заміж за співака азербайджанського походження Гідаята Сейідова, який виступає під псевдонімом Geed. Для пари це буде перша спільна дитина.

Чоловік Катерини – український виконавець азербайджанського походження Гідаят Сейідов (Geed). Музикант народився в Азербайджані, проте його дитинство та юність минули в Харкові, де він і здобув вищу освіту в Харківському національному університеті мистецтв імені Івана Котляревського. Зараз він викладає вокал, окрім створення та виконання пісень.

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Катерина Лозовицька вагітна Фото: Instagram

Справжнім проривом для коханого Катерини стала участь у 13-му сезоні проєкту "Голос країни" у 2023 році. Під час сліпих прослуховувань він одразу розвернув до себе всі чотири тренерські крісла, після дійшов до півфіналу.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Катерина Лозовицька відповіла згодою на пропозицію руки та серця від свого обранця — співака й автора пісень Гідаята Сейідова, відомого під сценічним ім'ям Geed.

У випуску "Плітки великого міста" Катерина розповіла про реаліті "Холостяк". Переможниця прокоментувала чутки про "куплений" фінал.

Крім того, у розмові ексклюзивно для Фокусу вона поділилася своїм життям після рейтингового шоу.