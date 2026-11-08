"Залы подпевали бы точно так же": Кондратюк высказался о русскоязычных хитах Верки Сердючки

Русскоязычные хиты Верки Сердючки можно было бы перевести на украинский язык, считает известный продюсер. По его мнению, обновленные песни всё равно остались бы популярными.

Андрей Данилко, который много лет выступает под творческим псевдонимом Верка Сердючка, настолько талантлив, что мог бы без ущерба для собственной популярности перевести все свои русскоязычные хиты на украинский язык. Об этом в эфире "Киев.24" рассказал музыкальный продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк.

Он считает, что Андрей Данилко выступает в уникальном для нашей страны жанре, в котором он настоящий гений. И его песни, переведенные на украинский язык, подчеркивает Кондратюк, звучали бы так же круто, а залы повсюду подпевали бы ему.

По его мнению, исполнитель мог бы даже использовать суржик для придания аутентичности.

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"Я не понимаю эту позицию", — подытожил Игорь Кондратюк, который признался, что после 2014 года принципиально игнороирует русскоязычный контент.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Продюсер Юрий Никитин объяснил, почему его подопечный Данилко не переводит на украинский язык свои русскоязычные хиты.

Оля Полякова встала на защиту Андрея Данилко, которого ранее захейтили за использование русского языка.

Кроме того, концерт Верки Сердючки, который летом прошел в Одессе, вызвал споры среди пользователей соцсети. Одни украинцы считают, что русскоязычным песням во время войны не место на сцене, другие же выступили в защиту автора известных хитов.