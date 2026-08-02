Концерт Верки Сердючки в Одессе вызвал скандал в сети: мнения украинцев разделились
Недавно состоявшийся в Одессе концерт Верки Сердючки поссорил пользователей соцсети. Одни украинцы считают, что русскоязычным песням во время войны не место на сцене, другие выступили в защиту автора известных хитов.
В конце июля Верка Сердючка выступила в одном из ночных клубов Одессы. На концерт обратил внимание музыкальный обозреватель Роман Бутурлакин.
Он считает, что одесситы закрывают глаза на русскоязычные песни, а сам Андрей Данилко только эксплуатирует известный образ, не создавая новых шлягеров.
В соцсети считают, что автор сообщения опирается исключительно на собственные предположения относительно вероятных музыкальных вкусов одесситов.
На концерте, как утверждается, были и посетители из западных и центральных регионов, в частности, Ивано-Франковска, Львова, Киева, Харькова.
Отдельно отмечалось, что концерт стал "отдыхом" для людей, которые ежедневно находятся под обстрелами.
Также в сети отметили, что молодежь, которая находится под бомбежками с ночи до утра без света и воды, имеет право веселиться.
Впрочем, украинцы также акцентировали, что русскоязычные песни артиста стали тем же важным фактором, из-за которого отказываются от посещения концерта.
Сценический образ Сердючки вообще унизителен для украинцев, также считают пользователи.
Также одесситы указали, что подавляющее большинство артистов, приезжающих с гастролями в Одессу, удовлетворяют спрос туристов, а не местных.
Напомним, ранее Фокус писал, что
- Продюсер Юрий Никитин рассказывал, почему Андрей Данилко дает концерты на русском и когда Верка Сердючка выпустит новый альбом.
- Выступление Сердючки обойдется заказчику в 1 миллион 100 тысяч гривен.
А вокруг 70-го конкурса Евровидения-2026 разгорелся скандал из-за вырезанного фрагмента выступления Верки Сердючки.