Концерт Вєрки Сердючки в Одесі спричинив скандал у мережі: думки українців розділилися

Концерт Вєрки Сердючки, який нещодавно відбувся в Одесі, посварив користувачів соцмережі. Одні українці вважають, що російськомовним пісням під час війни не місце на сцені, інші ж виступили на захист автора відомих хітів.

Наприкінці липня Вєрка Сердючка виступила у одному з нічних клубів Одеси. На концерт звернув увагу музичний оглядач Роман Бутурлакін.

Він вважає, що одесити толерують російськомовні пісні, а сам Андрій Данилко лише експлуатує відомий образ, не створюючи нових шлягерів.

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Натомість у соцмережі вважають, що автор допису спирається виключно на власні припущення щодо ймовірних музичних смаків одеситів.

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На концерті, як стверджується, були й відвідувачі з західних та центральних регіонів, зокрема Івано-Франківська, Львова, Києва, Харкова.

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Окремо було наголошено, що концерт став "відпочинком" для людей, які щодня перебувають під обстрілами.

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Також у мережі зауважили, що молодь, яка перебуває під бомбардуваннями з ночі до ранку без світла та води, має повне право веселитися.

Утім, українці також акцентували, що російськомовні пісні артиста стали тим самим важливим фактором, через який відмовляються від відвідування концерту.

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Сценічний образ Сердючки взагалі принизливий для українців, також вважають користувачі.

Також одесити вказали, що переважна більшість артистів, які приїздять з гастролями до Одеси, задовольняють попит туристів, а не місцевих.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що

Продюсер Юрій Нікітін розповідав, чому Андрій Данилко дає концерти російською та коли Вєрка Сердючка випустить новий альбом.

Виступ Сердючки обійдеться замовнику в 1 мільйон 100 тисяч гривень.

А навколо 70-го конкурсу Євробачення-2026 розгорівся скандал через вирізаний фрагмент виступу Вєрки Сердючки.