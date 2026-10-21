"У него позиция": Сердючка не будет переводить хиты на украинский язык

Украинский продюсер и генеральный директор продюсерского центра "Mama Music" Юрий Никитин объяснил, почему его подопечный Андрей Данилко (Верка Сердючка) не переводит на украинский язык свои русскоязычные хиты.

В интервью Василию Тимошенко Никитин заявил, что артист, с которым они сотрудничают уже почти 30 лет, имеет свою четкую позицию по этому вопросу.

Почему Сердючка не переводит свои хиты

"Об этом нужно спросить у Данилко. У Данилко очень твердая позиция по многим вопросам. То есть, если у него есть позиция, он от нее не отказывается. И он считает, что если песня написана в какой-то период, она должна остаться в том периоде, потому что это был определенный период жизни. Вот я родился в СССР. К этому можно относиться по-разному. Если мы будем говорить о СССР, я буду рассказывать, как я там чувствовал себя, как я там жил, что я играл. Почему я должен переводить на украинский то, что я там играл?" — сказал Никитин.

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По словам продюсера, он не может повлиять на решение артиста.

"Я очень уважаю его позицию. Это позиция артиста, выходящего на сцену, великого артиста, по сути, гения. Как на неё можно повлиять?" — отметил Юрий.

Впрочем, Верка Сердючка, по его словам, активно работает над новой программой на украинском языке.

Верка Сердючка Фото: v_serduchka/instagram

Песни на украинском языке

"Он пишет песни на украинском языке, уже выпустил не одну, сейчас перепевает различные знаковые песни Поклада, Рыбчинского и других. Кроме того, пишет свои песни. Надеюсь, что вот-вот нас ждет премьера новой песни. Все эти песни на украинском языке", — говорит Никитин.

Он добавил, что Данилко — это не просто исполнитель, а Сердючка — это не просто артист, поющий песни, это "эпоха и культурное достояние Украины". И его нельзя сравнивать с другими артистами.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Андрей Данилко владеет значительным портфелем столичной недвижимости. На имя шоумена оформлены пять квартир, а также одно нежилое помещение.

Оля Полякова встала на защиту Андрея Данилко, которого раскритиковали за то, что он говорит по-русски.

Кроме того, Андрей Данилко прокомментировал скандал, связанный с исполнением песен на русском языке, а также заявления языкового омбудсмена.