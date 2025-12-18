Роскошь в сердце Киева: какая недвижимость есть в собственности Андрея Данилко (фото)

Известный украинский артист Андрей Данилко, получивший известность благодаря яркому сценическому образу Верки Сердючки, владеет внушительным портфелем столичной недвижимости. На шоумена оформлено пять квартир, а также одно нежилое помещение.

Примечательно, что большинство объектов Андрея Данилко расположены в самом сердце Киева. Об этом пишет Oboz.ua.

В частности, в марте 2024 года Данилко стал владельцем просторной пятикомнатной квартиры на улице Владимирской. Общая площадь квартиры составляет 237,1 квадратного метра.

Андрей Данилко Фото: Скриншот

Еще четыре квартиры артист имеет на Крещатике — все в одном доме. Их площадь соответственно составляет 66,9 кв.м, 96,2 кв.м, 91,7 кв.м и 93,1 кв.м. При этом две из них расположены рядом.

Кроме жилой недвижимости, Андрею Данилко также принадлежит нежилое помещение площадью 416,5 квадратного метра, которое расположено на улице Редутной.

