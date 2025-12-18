Розкіш у серці Києва: яка нерухомість є у власності Андрія Данилка (фото)

Відомий український артист Андрій Данилко, який здобув популярність завдяки яскравому сценічному образу Вєрки Сердючки, володіє значним портфелем столичної нерухомості. На шоумена оформлено п’ять квартир, а також одне нежитлове приміщення.

Примітно, що більшість об’єктів Андрія Данилка розташовані у самому серці Києва. Про це пише Oboz.ua.

Зокрема, у березні 2024 року Данилко став власником просторої п’ятикімнатної квартири на вулиці Володимирській. Загальна площа помешкання становить 237,1 квадратного метра.

Андрій Данилко Фото: Скриншот

Ще чотири квартири артист має на Хрещатику — усі в одному будинку. Їхня площа відповідно складає 66,9 кв.м, 96,2 кв.м, 91,7 кв.м та 93,1 кв.м. При цьому дві з них розташовані поруч.

Окрім житлової нерухомості, Андрію Данилку також належить нежитлове приміщення площею 416,5 квадратного метра, яке розташоване на вулиці Редутній.

