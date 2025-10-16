"Минуло 37 років": Андрій Данилко повернувся у рідне місто й поділився враженнями (відео)

Український співак та шоумен побував на малій Батьківщині, де зустрів своїх друзів, сусідів та знайомих. Артист побував на весіллі у доньки своєї сценічної партнерки та подруги Інни Білоконь.

52-річний Андрій Данилко, який прославився в образі Вєрки Сердючки, розповів, що вперше за 37 років повернувся до Полтави. Це викликало у нього ностальгію. Спогадами зірка естради поділився в інтерв'ю українському музикантові, композитору та продюсерові Євгену Філатову.

"У мене такі приступи ностальгії. Приїхав у Полтаву. Зняв готель. Був на весіллі Інниної дочки, Яни. Можеш її привітати. Вперше був на весіллі з 1995 року як гість. Пройшовся по всім місцям, там, де залишилося дитинство. Як це все змінилося. Як ти дивишся на сусідів, як ти їх не впізнаєш, а потім впізнаєш. Як ми всі змінилися. Минуло 37 років", — розповідає Данилко.

Далі мова зайшла про українську музику та молоді таланти. Артист поділився, багато сучасних виконавців використовують у своїх піснях слово "додому", що вже почало його сильно дратувати.

"Всім нашим молодим виконавцям рекомендую: якщо вас не чують, не робіть як у всіх. Я слово "додому" вже чути не можу. Один артист виступає, інший, і у кожного "додому". Це якось не відверто", — прокоментував музикант.

Андрій Данилко побував у Полтаві Фото: instagram.com/v_serduchka/

За словами Андрія Данилка, які б слова виконавці не використовували у своїх треках, популярними стануть лише талановиті роботи: "Не можу сказати, що в сьогоденні є щось таке, щоб я слухав. А я б хотів".

