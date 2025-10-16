"Прошло 37 лет": Андрей Данилко вернулся в родной город и поделился впечатлениями (видео)

Украинский певец и шоумен побывал на малой Родине, где встретил своих друзей, соседей и знакомых. Артист посетил свадьбу дочери своей сценической партнерши и подруги Инны Белоконь.

52-летний Андрей Данилко, который прославился в образе Верки Сердючки, рассказал, что впервые за 37 лет вернулся в Полтаву. Это вызвало у него ностальгию. Воспоминаниями звезда эстрады поделился в интервью украинскому музыканту, композитору и продюсеру Евгению Филатову.

"У меня такие приступы ностальгии. Приехал в Полтаву. Снял гостиницу. Был на свадьбе дочери Инки, Яны. Можешь ее поздравить. Впервые был на свадьбе с 1995 года как гость. Прошелся по всем местам, там, где осталось детство. Как это все изменилось. Как ты смотришь на соседей, как ты их не узнаешь, а потом узнаешь. Как мы все изменились. Прошло 37 лет", — рассказывает Данилко.

Далее речь зашла об украинской музыке и молодых талантах. Артист поделился, многие современные исполнители используют в своих песнях слово "домой", что уже начало его сильно раздражать.

"Всем нашим молодым исполнителям рекомендую: если вас не слышат, не делайте как у всех. Я слово "домой" уже слышать не могу. Один артист выступает, другой, и у каждого "домой". Это как-то не откровенно", — прокомментировал музыкант.

Андрей Данилко побывал в Полтаве Фото: instagram.com/v_serduchka/

По словам Андрея Данилко, какие бы слова исполнители не использовали в своих треках, популярными станут только талантливые работы: "Не могу сказать, что в настоящем есть что-то такое, чтобы я слушал. А я бы хотел".

