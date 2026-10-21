"Він має позицію": Сердючка не перекладатиме хіти українською

Український продюсер та генеральний директор продюсерського центру "Mama Music" Юрій Нікітін пояснив, чому його підопічний Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) не перекладає українською свої російськомовні хіти.

В інтерв'ю Василю Тимошенку Нікітін заявив, що артист, з яким вони співпрацюють майже 30 років, має свою чітку позицію щодо цієї теми.

Чому Сердючка не перекладає хіти

"Це треба в Данилка спитати. Данилко має дуже сталу позицію відносно багатьох речей. Тобто, якщо він має позицію, він від своєї позиції не відмовляється. І він вважає, що якщо пісня написана в якомусь періоді, вона має залишитися в тому періоді, бо це був певний період життя. От я народився в СРСР. Можна до цього по-різному ставитися. Якщо ми будемо говорити про СРСР, я буду розповідати, як я там відчував, як я там жив, що я грав, Чому я маю те, що я там грав, перекладати українською?" — сказав Нікітін.

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За словами продюсера, він не може вплинути на рішення артиста.

"Я дуже поважаю його позицію. Це позиція артиста, який виходить на сцену, великого артиста, фактично генія. Як на неї можна впливати?" — зазначив Юрій.

Втім, Вєрка Сердючка, за його словами, активно працює над новою україномовною програмою.

Вєрка Сердючка Фото: v_serduchka/instagram

Пісні українською

"Він пише пісні українською, вже видав і не одну, він зараз переспівує різні знакові пісні Поклада, Рибчинського тощо. Плюс, пише свої пісні. Сподіваюся, що ось-ось нас очікує прем'єра нової пісні. Ці всі пісні українською", — каже Нікітін.

Він додав, що Данилко — це не просто виконавець, Сердючка — це не просто артист, який співає пісні, це "епоха та культурне надбання України". І його не можна порівнювати з іншими артистами.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Андрій Данилко володіє значним портфелем столичної нерухомості. На шоумена оформлено п’ять квартир, а також одне нежитлове приміщення.

Оля Полякова вступилася за Андрія Данилка, якого захейтили через російську мову.

Крім того, Андрій Данилко прокоментував скандал щодо виконання пісень російською мовою та заяви мовного омбудсмена.