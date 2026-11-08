В Шотландии продают церковь, где оскароносная Хелен Миррен вышла замуж: что получит владелец

Церковь, где лауреатка премии "Оскар", звезда сериала "Гангстерленд" Хелен Миррен сочеталась браком с американским кинорежиссером Тэйлором Хэкфордом, выставлена ​​на продажу. За здание просят 80 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 4,9 млн гривен.

Церковь Шотландии выставила на продажу бывшую приходскую церковь Ардерсиера. Объект недвижимости, построенный в 1880 году, не включен в список памятников архитектуры, однако находится в природоохранной зоне.

Церковь Фото: скриншот

В рекламной брошюре говорится, что общая площадь лота составляет почти 211 квадратных метров, куда входит зал для богослужений, холл, кухня, туалет и кладовая. Покупатель также получит в собственность небольшой сад. Однако парковка возле храма является общественной.

Интерьер церкви Фото: из открытых источников

Строение подключено к центральному водоснабжению и электричеству, а отопление обеспечивается жидкотопливным котлом.

Двор возле церкви Фото: из открытых источников

Согласно условиям сделки, новый владелец сможет использовать здание в качестве детского сада, дневного центра, учебного заведения, музея или публичной библиотеки без необходимости получения разрешения на изменение целевого назначения. Также возможно использование помещений под розничную торговлю, коммерческие и общественные нужды, а для переоборудования здание в жилое помещение необходимо разрешение на строительство.

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Вид из окна Фото: из открытых источников

Секретарь пресвитерии, преподобный Джеймс Биссетт сказал, что приход Ардерсиера ранее объединился с церковью в Каллодене, образовав новую общину, пишет Inverness Courier.

План строения Фото: из открытых источников

Пустующее здание церкви было решено выставить ​​на продажу, а все средства, вырученные от сделки, останутся у прихожан.

Свадьба Хелен Миррен

Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд поженились в приходской церкви Ардерсиера 31 декабря 1997 года после 11 лет совместной жизни. Хелен в то время уже была крупной звездой, а Тэлор весьма успешным режиссером, снявшим "Офицер и джентльмен", "Несмотря ни на что" и другие.

Тэйлор Хэкфорд и Хелен Миррен Фото: из открытых источников

Они познакомились на съемочной площадке фильма "Белые ночи" в 1984 году, где 38-летняя Миррен играла главную роль, а Хэкфорд был режиссером. Актриса призналась, как пишет издание Elle, что свадьба произошла, в основном, по юридическим причинам, в виде планирования составления завещания, так как пара к тому времени уже поняла, что будет вместе навсегда.

Предполагалась, что церемония пройдет в камерной обстановке, лишь для членов семьи и друзей. Однако жители деревни увидели, как Миррен заказывала свадебный букет в местной лавке и на торжество пришло несколько десятков человек. Молодым не оставалось ничего, как пригласить всех на венчание.

В то время пара проживала неподалеку, поскольку всего за несколько дней до этого присутствовала на свадьбе актера Роберта Карлайла.

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