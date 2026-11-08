В Шотландии продают церковь, где оскароносная Хелен Миррен вышла замуж: что получит владелец
Церковь, где лауреатка премии "Оскар", звезда сериала "Гангстерленд" Хелен Миррен сочеталась браком с американским кинорежиссером Тэйлором Хэкфордом, выставлена на продажу. За здание просят 80 000 фунтов стерлингов, то есть примерно 4,9 млн гривен.
Церковь Шотландии выставила на продажу бывшую приходскую церковь Ардерсиера. Объект недвижимости, построенный в 1880 году, не включен в список памятников архитектуры, однако находится в природоохранной зоне.
В рекламной брошюре говорится, что общая площадь лота составляет почти 211 квадратных метров, куда входит зал для богослужений, холл, кухня, туалет и кладовая. Покупатель также получит в собственность небольшой сад. Однако парковка возле храма является общественной.
Строение подключено к центральному водоснабжению и электричеству, а отопление обеспечивается жидкотопливным котлом.
Согласно условиям сделки, новый владелец сможет использовать здание в качестве детского сада, дневного центра, учебного заведения, музея или публичной библиотеки без необходимости получения разрешения на изменение целевого назначения. Также возможно использование помещений под розничную торговлю, коммерческие и общественные нужды, а для переоборудования здание в жилое помещение необходимо разрешение на строительство.
Секретарь пресвитерии, преподобный Джеймс Биссетт сказал, что приход Ардерсиера ранее объединился с церковью в Каллодене, образовав новую общину, пишет Inverness Courier.
Пустующее здание церкви было решено выставить на продажу, а все средства, вырученные от сделки, останутся у прихожан.
Свадьба Хелен Миррен
Хелен Миррен и Тэйлор Хэкфорд поженились в приходской церкви Ардерсиера 31 декабря 1997 года после 11 лет совместной жизни. Хелен в то время уже была крупной звездой, а Тэлор весьма успешным режиссером, снявшим "Офицер и джентльмен", "Несмотря ни на что" и другие.
Они познакомились на съемочной площадке фильма "Белые ночи" в 1984 году, где 38-летняя Миррен играла главную роль, а Хэкфорд был режиссером. Актриса призналась, как пишет издание Elle, что свадьба произошла, в основном, по юридическим причинам, в виде планирования составления завещания, так как пара к тому времени уже поняла, что будет вместе навсегда.
Предполагалась, что церемония пройдет в камерной обстановке, лишь для членов семьи и друзей. Однако жители деревни увидели, как Миррен заказывала свадебный букет в местной лавке и на торжество пришло несколько десятков человек. Молодым не оставалось ничего, как пригласить всех на венчание.
В то время пара проживала неподалеку, поскольку всего за несколько дней до этого присутствовала на свадьбе актера Роберта Карлайла.
Фокус писал, что:
- Британский актер Том Харди выпустил рэп-альбом.
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Кроме того, декоратор из Нью-Йорка купила за 45 тысяч долларов старую церковь, чтобы превратить ее в дом своей мечты.