У Шотландії продають церкву, де одружилася оскароносна Гелен Міррен: що отримає власник

Церква, де лауреатка премії "Оскар", зірка серіалу "Гангстерленд" Гелен Міррен уклала шлюб з американським кінорежисером Тейлором Хекфордом, виставлена на продаж. За будівлю просять 80 000 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 4,9 млн гривень.

Церква Шотландії виставила на продаж колишню парафіяльну церкву Ардерсієра. Цей об’єкт нерухомості, збудований у 1880 році, не входить до переліку пам’яток архітектури, проте розташований у природоохоронній зоні.

Церква Фото: скриншот

У рекламній брошурі зазначено, що загальна площа лота становить майже 211 квадратних метрів, до якої входять зал для богослужінь, хол, кухня, туалет та комора. Покупець також отримає у власність невеликий сад. Однак парковка біля храму є громадською.

Інтер'єр церкви Фото: з відкритих джерел

Будівля підключена до центрального водопостачання та електромережі, а опалення забезпечується рідиннопаливним котлом.

Двір біля церкви Фото: з відкритих джерел

Згідно з умовами угоди, новий власник зможе використовувати будівлю як дитячий садок, денний центр, навчальний заклад, музей або публічну бібліотеку без необхідності отримання дозволу на зміну цільового призначення. Також можливе використання приміщень для роздрібної торгівлі, комерційних та громадських потреб, а для переобладнання будівлі в житлове приміщення необхідний дозвіл на будівництво.

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Вид з вікна Фото: з відкритих джерел

Секретар пресвітерії, преподобний Джеймс Біссетт, зазначив, що парафія Ардерсієра раніше об’єдналася з церквою в Каллодені, утворивши нову громаду, пише Inverness Courier.

План будови Фото: з відкритих джерел

Було вирішено виставити вивільнену будівлю церкви на продаж, а всі кошти, отримані від угоди, залишаться у парафіян.

Весілля Гелен Міррен

Гелен Міррен і Тейлор Хекфорд одружилися в парафіяльній церкві Ардерсієра 31 грудня 1997 року після 11 років спільного життя. Гелен на той час уже була великою зіркою, а Тейлор — дуже успішним режисером, який зняв фільми "Офіцер і джентльмен", "Незважаючи ні на що" та інші.

Тейлор Хекфорд та Гелен Міррен Фото: з відкритих джерел

Вони познайомилися на знімальному майданчику фільму "Білі ночі" у 1984 році, де 38-річна Міррен грала головну роль, а Хекфорд був режисером. Актриса зізналася, як пише видання Elle, що весілля відбулося, в основному, з юридичних причин, а саме з метою складання заповіту, оскільки пара на той час уже усвідомила, що буде разом назавжди.

Передбачалося, що церемонія відбудеться в камерній обстановці, лише для членів родини та друзів. Однак мешканці села побачили, як Міррен замовляла весільний букет у місцевій крамниці, і на урочистість прийшло декілька десятків людей. Молодятам не залишалося нічого іншого, як запросити всіх на вінчання.

У той час пара мешкала неподалік, оскільки лише за кілька днів до цього була присутня на весіллі актора Роберта Карлайла.

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