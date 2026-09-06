Затоплена церква не зіпсувала весілля: наречена вийшла заміж по пояс у воді (відео)

На Філіппінах наречена влаштувала "мокре весілля". Перш ніж укласти шлюб, їй довелося пройти по проходу в церкві, затопленій проливними дощами.

Молодята Гілберт Чіко та Ліан Ліза Чіко одружилися в церкві Святого Іоанна Хрестителя в місті Хагоно, провінція Булакан, на початку тижня. Про це повідомляє Viral Press.

"Ми так довго чекали на цей день і не хотіли, щоб дощ і повінь завадили нам одружитися. Можливо, це було не зовсім те весілля, яке ми собі уявляли, але це, безперечно, день, який ми ніколи не забудемо", — зізналися закохані.

На церемонії всередині затопленої церкви зібралися найсміливіші родичі та друзі. Через несприятливі умови вінчання відбулося за скороченою програмою.

Як стало відомо, церковна громада спочатку радила парі перенести весілля через потенційну небезпеку, однак наречена вирішила лише перешити весільну сукню, щоб вкоротити шлейф.

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При цьому, як повідомляє видання People, до початку церемонії церква вже майже місяць була частково затоплена через сильні мусонні дощі в провінції.

Нагадаємо, за день до весілля наречена пограбувала магазин і підпалила церкву. Дівчину взято під варту без права звільнення під заставу.

Також Фокус повідомляв, що молода пара посварилася через торт на весіллі. Під час церемонії розрізання десерту чоловік вирішив скуштувати крем і набрав його пальцем, але це не сподобалося нареченій.