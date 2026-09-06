Затопленная церковь не испортила свадьбу: невеста вышла замуж по пояс в воде (видео)

На Филиппинах невеста устроила "мокрую свадьбу". Прежде чем заключить брак, ей пришлось пройти по проходу в затопленной проливными дождями церкви.

Молодожены Гилберт Чико и Лиан Лиза Чико поженились в церкви Святого Иоанна Крестителя в Хагоное провинции Булакан в начале недели. Об этом сообщает Viral Press.

"Мы так долго ждали этого дня и не хотели, чтобы дождь и наводнение помешали нам пожениться. Возможно, это была не совсем та свадьба, которую мы себе представляли, но это, безусловно, день, который мы никогда не забудем", — признались влюбленные.

На церемонии внутри затопленной церкви собрались самые смелые родственники и друзья. Из-за неблагоприятных условий венчание прошло по сокращенной программе.

Как стало известно, церковная община сначала советовала паре перенести свадьбу из-за потенциальной опасности, однако невеста решила лишь перешить свадебное платье, чтобы укоротить шлейф.

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При этом, как сообщает издание People, до момента церемонии церковь уже была частично затоплена почти месяц из-за сильных муссонных дождей в провинции.

Напомним, за день до свадьбы невеста ограбила магазин и подожгла церковь. Девушку посадили под стражу без права освобождения под залог.

Также Фокус писал, что молодая пара поссорилась из-за торта на свадьбе. Во время церемонии разрезания десерта мужчина решил попробовать крем и зачерпнул его пальцем, но это не понравилось невесте.