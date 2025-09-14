Украинская пара поссорилась на свадьбе: мужчина швырнул торт, а невеста сбежала (видео)

Молодая пара поссорилась из-за торта на свадьбе. Во время церемонии разрезания десерта мужчина решил попробовать крем и зачерпнул его пальцем, но это не понравилось невесте.

В сети распространяется курьезное видео, на котором молодожены ссорятся перед тем, как раздать гостям свадебный торт. Пока неизвестно, это реальный конфликт или постановка, чтобы разыграть гостей. За считанные дни этот ролик собрал более двух миллионов просмотров, множество лайков, репостов и других реакций от зрителей. Детали этой истории, — узнавайте в материале Фокуса.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как невеста Ольга Чашук вместе со своим возлюбленным сначала украшают торт: высыпают сверху малину и притрушивают сладкой пудрой. В какой-то момент мужчина захотел попробовать десерт и задел пальцем немного крема. Это, очевидно, не понравилось женщине. После ее слов жених со злости сбросил торт со стола.

Шокированные гости не знали, как реагировать на увиденное. Невеста, в свою очередь, развернулась и ушла, не сказав ни слова.

Обсуждение в сети

Пользователи сети в комментариях предполагают, что это могла быть постановка. В частности, один зритель заметил, что в кадре, скорее всего, не настоящий торт, а муляж.

Мужчина швырнул торт на пол Фото: TikTok

"Теперь послушайте мнение эксперта-кондитера: это не настоящий торт, а муляж из пенопласта, который декорирован как торт. Такого плана настоящий торт весит 8-9 кг + малина. Если бы это был настоящий торт, то он бы не мог улететь так далеко. [К тому же] в видео мы видим, что рассыпалась лишь малина. Также обратите внимание на скатерть, она даже не ''съехала'' после удара. На самом деле часто такие глупые идеи используют для развлечения гостей, но именно герои видео делают ставку на то, что видео ''залетит'' для раскрутки их магазина", — прокомментировал он.

Комментарии зрителей Фото: TikTok Комментарии зрителей Фото: TikTok

Впрочем, некоторые поверили, что скандал был настоящий, как и эмоции молодоженов. "Этот брак не ненадолго", — написал один из юзеров, собрав больше всего лайков. "И что он такого сделал, чтобы на людях его вычитывать", — прокомментировала другая зрительница.

Кто был прав

Нашлись и те, кто начал анализировать поступок. "Страшно видеть комментарии, что от женщин, что от мужчин, что виновата только невеста, но посмотрите и на эмоциональный поступок жениха: вместо того, чтобы извиниться перед любимой (даже если он прав), обнять и спокойно ей сказать, что ничего страшного не произошло — он одним махом решил выбросить торт... Мы девушки эмоциональные, поэтому нам нужен именно тот, кто умеет находиться рядом с нами, когда внутри шторм и бесят даже подобные "мелочи" (потому что возможно для нее было важно, что тортик был идеальным)", — отметила участница обсуждения, подписанная как "Оля Семенец".

