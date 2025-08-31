Молодожены кормили гостей на свадьбе ужином за 55 грн: их реакция поражает (видео)

Пара приготовила гениальный ужин за 1 фунт (около 55 грн) на своей свадьбе, и он восхитил гостей и зрителей TikTok.

Всегда хорошая идея экономить, где можно, и использовать несколько хитрых лайфхаков, чтобы сэкономить деньги, в то же время поражая гостей, и эта пара именно это и сделала. Жених и невеста поженились в The Giraffe Venue в Трегиноне, Центральный Уэльс, и вместо того, чтобы тратиться на дорогую еду, они вывезли блестящую золотую тележку, заполненную лапшой. Об этом пишет The Sun.

На свадьбе гостей кормили лапшой

Необычный лайфхак был опубликован в TikTok владельцем заведения @giraffe_shed, и видео быстро набрало сотни тысяч просмотров.

Гости улыбались, наслаждаясь горячей лапшой после часов на танцполе, и даже невеста была запечатлена на камеру, когда держала собственную упаковку.

Свадебный ужин за 55 гривен

Всего за 1 фунт (около 55 грн) за штуку, эти бюджетные угощения стали хитом как среди гурманов, так и среди опытных будущих невест, которые засыпали комментарии похвалой.

Один человек написал: "Мне это нужно на моей свадьбе".

Другой добавил: "Мне стыдно это признать, но я бы поспешил получить такое".

В частности, люди предложили сделать еще больший выбор: "Для дополнительного удовольствия я бы имел действительно хорошие салфетки и вилки".

Некоторые даже пошутили, что пары должны позволить гостям "заказать свои вкусы" на приглашениях, гарантируя, что каждый получит свое любимое блюдо из курицы и грибов или говядины и помидоров.

Некоторые также поинтересовались: "А как насчет людей, которые не могут есть нездоровую пищу из-за проблем со здоровьем?". На что ответили: "Им не нужно это брать, надеюсь, это поможет".

Видео набрало уже почти полмиллиона просмотров.

Напомним, Фокус ранее писал

