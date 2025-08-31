Молодята годували гостей на весіллі вечерею за 55 грн: їхня реакція вражає (відео)

Пара приготувала геніальну вечерю за 1 фунт (близько 55 грн) на своєму весіллі, і вона захопила гостей та глядачів TikTok.

Завжди гарна ідея економити, де можна, та використовувати кілька хитрих лайфхаків, щоб заощадити гроші, водночас вражаючи гостей, і ця пара саме це й зробила. Наречений і наречена одружилися в The Giraffe Venue в Трегіноні, Центральний Уельс, і замість того, щоб витрачатися на дорогу їжу, вони вивезли блискучий золотий візок, заповнений локшиною. Про це пише The Sun.

На весіллі гостей годували локшиною

Незвичайний лайфхак був опублікований у TikTok власником закладу @giraffe_shed, і відео швидко набрало сотні тисяч переглядів.

Гості посміхалися, насолоджуючись гарячою локшиною після годин на танцполі, і навіть наречена була зафіксована на камеру, коли тримала власну упаковку.

Весільна вечеря за 55 гривень

Всього за 1 фунт (близько 55 грн) за штуку, ці бюджетні частування стали хітом як серед гурманів, так і серед досвідчених майбутніх наречених, які засипали коментарі похвалою.

Одна людина написала: "Мені це потрібно на моєму весіллі".

Інший додав: "Мені соромно це визнати, але я б поспішив отримати таке".

Зокрема, люди запропонували зробити ще більший вибір: "Для додаткового задоволення я б мав справді гарні серветки та виделки".

Дехто навіть пожартував, що пари повинні дозволити гостям "замовити свої смаки" на запрошеннях, гарантуючи, що кожен отримає свою улюблену страву з курки та грибів або яловичини та помідорів.

Дехто також поцікавився: "А як щодо людей, які не можуть їсти нездорову їжу через проблеми зі здоров'ям?". На що відповіли: "Їм не потрібно це брати, сподіваюся, це допоможе".

Відео набрало вже майже пів мільйона переглядів.

