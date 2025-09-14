Українська пара посварилась на весіллі: чоловік жбурнув торт, а наречена втекла (відео)

Молода пара посварилася через торт на весіллі. Під час церемонії розрізання десерту чоловік вирішив спробувати крем й зачерпнув його пальцем, але це не сподобалося нареченій.

У мережі шириться курйозне відео, на якому молодята сваряться перед тим, як роздати гостям весільний торт. Поки що невідомо, чи це реальний конфлікт, чи постановка, аби розіграти гостей. За лічені дні цей ролик зібрав понад два мільйони переглядів, безліч вподобайок, репостів та інших реакцій від глядачів. Деталі цієї історії, — дізнавайтесь у матеріалі Фокусу.

На опублікованих кадрах можна побачити, як наречена Ольга Чашук разом зі своїм коханим спершу прикрашають торт: висипають зверху малину й притрушують солодкою пудрою. В якийсь момент чоловік захотів спробувати десерт й зачепив пальцем трохи крему. Це, очевидно, не сподобалося жінці. Після її слів наречений зі злості скинув торт зі столу.

Шоковані гості не знали, як реагувати на побачене. Наречена, своєю чергою, розвернулась і пішла геть, не сказавши жодного слова.

Користувачі мережі у коментарях припускають, що це могла бути постановка. Зокрема, один глядач зауважив, що у кадрі, швидше за все, не справжній торт, а муляж.

"Тепер послухайте думку експерта-кондитера: це не справжній торт, а муляж з пінопласту, який декорований як торт. Такого плану справжній торт важить 8-9 кг + малина. Якби це був справжній торт, то він би не міг відлетіти так далеко. [До того ж] у відео ми бачимо, що розсипалася лиш малина. Також зверніть увагу на скатертину, вона навіть не ''з'їхала'' після удару. Насправді часто такі дурнуваті ідеї використовують для розваги гостей, але саме герої відео роблять ставку на те, що відео ''залетить'' для розкрутки їхнього магазину", — прокоментував він.

Втім, дехто повірив, що скандал був справжній, як і емоції молодят. "Цей шлюб не ненадовго", — написав один з юзерів, зібравши найбільше вподобайок. "І що він такого зробив, щоб на людях його вичитувати", — прокоментувала інша глядачка.

Знайшлись й ті, хто почав аналізувати вчинок. "Страшно бачити коментарі, що від жінок, що від чоловіків, що винна лише наречена, але подивіться й на емоційний вчинок нареченого: замість того, щоб вибачитися перед коханою (навіть якщо він правий), обійняти та спокійно їй сказати, що нічого страшного не сталося — він одним махом вирішив викинути торт… Ми дівчата емоційні, тому нам потрібен саме той, хто вміє знаходитися поруч з нами, коли всередині шторм і бісять навіть подібні "дрібниці" (бо можливо для неї було важливо, що тортик був ідеальним)", — зазначила учасниця обговорення, підписана як "Оля Семенець".

