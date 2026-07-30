Ущерб превысил 108 тысяч долларов: за день до свадьбы невеста ограбила магазин и подожгла церковь

25-летнюю невесту Лениту "Тессу" Джой Морено обвиняют в краже газовых зажигалок и тампона с целью поджога церкви, где она должна была выйти замуж на следующий день.

Следователи также утверждают, что вся свадьба могла быть основана на лжи, пишет издание Daily Star.

25-летняя девушка сегодня находится под стражей в Кейсвилле, штат Юта, после пожара в церкви 10 июля.

Сообщается, что пожарная служба Кейсвилла вызвала полицию для проведения расследования, а также местные и федеральные ведомства, в том числе Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF).

В ходе расследования следователи установили, что пожар был умышленным поджогом с использованием "необычных материалов", в частности специального тампона.

В судебных документах утверждается, что девушка и её жених в тот же день посетили магазин Ace Hardware, чтобы купить вещи для свадебных украшений. Записи с камер наблюдения доказывают, что она украла две-три зажигалки, пока её жених находился в другой части магазина.

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Позже тем же вечером девушка, её жених и четверо членов семьи находились в церкви, где готовили помещение к свадьбе.

Через мгновение сработала пожарная сигнализация. Родственники якобы обнаружили возгорание под стулом. Также им удалось потушить огонь с помощью огнетушителя и воды.

Церковь Иисуса Христа, где произошел поджог Фото: Скриншот

Несмотря на оперативные действия, предполагаемая сумма ущерба, заявленная для ремонта, составила более 108 000 долларов США. Полицейские также выяснили, что на момент пожара в здании находились шесть человек.

Кроме того, полиция выяснила, что невеста сначала использовала вымышленное имя — Тесса Моран. Затем сама девушка призналась, что в ночь пожара также указала вымышленную дату рождения.

Когда её спросили о возможной краже в магазине, она призналась в краже, но отказалась рассказать, что именно украла.

Кроме того, девушка неоднократно обманывала своего жениха и его семью по поводу получения свидетельства о браке; в частности, для запланированной свадьбы такой документ не был выдан.

"Ленита родом из другого штата, и в ходе расследования было установлено, что она… постоянно лжет и принимает решительные меры, чтобы скрыть свою ложь", — сообщил офицер, проводивший арест.

После суда она оказалась в тюрьме округа Дэвис. Девушка находится под стражей без права освобождения под залог. Её обвиняют в тяжком преступлении — поджоге при отягчающих обстоятельствах, а также в краже и предоставлении ложной информации полиции.

Напомним, что обычное приготовление завтрака обернулось огненным феерверком. Видео, на котором женщина случайно подожгла сковороду, стало вирусным в сети, напомнив зрителям, что даже на кухне их может поджидать опасность.

Кроме того, 18-летнюю жительницу Австралии Шахану Шадболт обвинили в поджоге дома и другого семейного имущества, на восстановление которого она собирала пожертвования.