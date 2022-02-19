Подожгла свой дом и выпрашивала деньги на ремонт: в Австралии судят девушку

18-летнюю Шахану Шадболт привлекли к ответственности после того, как ее мать раскритиковала полицейских за нерасторопность в расследовании поджога.

18-летнюю жительницу Австралии Шахану Шадболт обвинили в поджоге дома и другого семейного имущества, на восстановление которого она собирала пожертвования. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

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Девушка предстала перед магистратским судом Перта по обвинению в серии поджогов между 9 января и 3 февраля в Гиджеганнупе, а также в даче ложных показаний. Правоохранители утверждают, что Шахана Шадболт устроила девять пожаров на ферме своих родителей. Следующее судебное заседание назначено на 24 февраля.

По информации сайта Perth Now, после инцидента обвиняемая через СМИ обратилась к общественности с просьбой пожертвовать ей деньги в размере $5000 на восстановление сельскохозяйственного оборудования, покупку лекарств и кормов для домашнего скота, которые были уничтожены огнем. Кроме того, она разместила объявление на одном из специализированных веб-сайтов.

Около двух недель назад мама девушки Мелисса Шадболт упрекнула полицию штата Вашингтон в том, что правоохранители не смогли найти поджигателя. Женщина и не предполагала, что на скамье подсудимых окажется ее дочь.

"Я чувствую себя полностью разочарованной полицией, системой и тем, как она работает", — заявила она.

Ранее мужчина поджег себя в центре города Подольск Одесской области. Он облил себя бензином и устроил акт самосожжения возле здания полиции. Охранники заметили горящего человека, потушили его и вызвали медиков, которые увезли пострадавшего в больницу для оказания помощи.

18 февраля стало известно, что полиция Лондона изучает работу благотворительного фонда принца Чарльза из-за подозрений о махинациях. Правоохранители получили сообщения, согласно которым ораганизация за деньги предоставила британское подданство и королевские награды гражданину Саудовской Аравии.