В Одесской области мужчина устроил акт самосожжения в центре города (видео)

По информации журналистов, пострадавший мужчина на момент инцидента был под наркотиками. Однако официальная версия пока отсутствует.

14 января в Подольске Одесской области мужчина устроил самоподжог возле здания полиции. Об этом сообщает сайт Нацполиции в Одесской области.

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Он облил себя горючей жидкостью, а затем поджег. Причина такого поступка пока неизвестна, но местные СМИ пишут, что пострадавший мог быть под наркотиками.

Его потушили охранники, которые проезжали мимо. Они же вызвали скорую, мужчину госпитализировали. Ему оказывают медицинскую помощь.

Известно, что потерпевший — 37-летний житель Куяльницкой территориальной громады.

Как сообщалось, в Москве пьяный посетитель бара облил бензином людей и устроил поджог.

Также Фокус писал, что в Киеве мужчины избили и заживо сожгли незнакомца.