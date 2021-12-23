В Москве пьяный посетитель бара облил бензином людей и устроил поджог (видео)

Мужчина подрался с охранниками заведения и таким образом решил отомстить своим обидчикам.

Сотрудники московской полиции задержали мужчину, который в одном из столичных баров облил бензином посетителей у входа в заведение и совершил поджог. Об этом сообщает "РИА Новости".

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Инцидент произошел возле входа в бар, который находится в проезде Дежнева. Как выяснилось, между 48-летним нетрезвым гостем Москвы и охранниками заведения возник конфликт, после чего мужчина решил отомстить обидчикам и вернулся с канистрой бензина. Он начал разливать горючее возле входа и несколько раз пытался вылить содержимое канистры на стоящих у входа людей, а затем осуществил поджог. К счастью никто из участников происшествия не пострадал.

Как говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МВД России, по указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы. Несмотря на то, что "поджигатель" пытался убежать с места происшествия, полицейским удалось задержать мужчину.

Подозреваемого арестовали и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство) — ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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