В Кривом Роге иностранцы устроили перестрелку, которая закончилась убийством (фото)

Уроженцы Кавказа, один из которых имеет криминальное прошлое, учинили поножовщину и стрельбу возле кафе в центре города.

Возле кафе в центре Кривого Рога иностранцы устроили потасовку, которая переросла в перестрелку и поножовщину. В результате один из участников убит и однин доставлен с серьезной колото-резанной раной в больницу. Об этом сообщило местное издание "Свои".

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По предварительной информации драку устроили граждане Азербайджана, двое из которых приехали в Кривой Рог из Киева. Один из уроженцев Кавказа был найден мертвым в авто, другой получил ножевое ранение в спину и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Выживший оказался членом преступной группировки, в "послужном списке" которой ограбление ювелирного магазина "Золотой век". В 2019 году преступников задержали в Харькове, обнаружив у них полтора килограмма золотых изделий. Грабителей содержали в СИЗО, но по решению апелляционного суда в апреле этого года один из них был выпущен под круглосуточный домашний арест. Но в октябре меру смягчили, указав время домашнего ареста с 21:00 до 6:00. Другие детали и обстоятельства происшествия пока выясняются.

Ранее сообщалось, в августе в Днепропетровской области нашли тело 48-летнего мэра Кривого Рога Константина Павлова с огнестрельным ранением в груди. А через 2 месяца умер его брат, Андрей Павлов, который был найден мертвым в своей квартире. По словам правоохранительных органов, смерть наступила в результате случайного отравления алкоголем.